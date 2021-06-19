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【虛擬貨幣】監管 VS 去中心化　監管虛擬貨幣是否好事？

個人增值 19:00 2021/06/19

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比特幣於4月中旬價格高見63,000美元後，曾急跌至5月19日的低位30,201美元，至6月2日回升至約36,500美元水平，但相比4月的高位，跌幅接近一半。其暴起暴跌的循環不斷重複，實在難以解釋，但無論如何，升跌主要取決於供求關係因素，尤其是需求方，當中又往往視乎市場情緒；供應方則相對穩定，每10分鐘產生一個區塊，每個區塊產生幾枚比特幣。供應固定，但需求在市場情緒影響下，價格變幻莫測。

【分析致比特幣大幅波動的2件事：按此

中美先後出招　虛擬幣交易設限

在近期虛擬貨幣暴起暴跌之際，中國和美國都先後推出監管措施。中國人民銀行於5月18日發布《中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，勒令金融和支付機構不得接受加密貨幣作為支付結算工具，也不得提供與加密貨幣相關的服務和產品；如果消費者在加密貨幣投資交易中蒙受任何損失，需要自行承擔。

兩天之後，美國財政部亦表示，加密貨幣為包括逃稅在內的非法活動提供便利，對政府機關偵查非法行為帶來重大威脅，故決定對加密貨幣市場和相關交易採取更嚴格的監管舉措，將要求任何金額達10,000美元或以上的加密貨幣交易向美國國稅局（IRS）報備。

事實上，虛擬貨幣的世界不只比特幣一種，而對區塊鏈和虛擬貨幣的監管，政府其實面對一個很大的困擾。虛擬貨幣的產生，是由區塊鏈技術的應用衍生出來的，筆者曾多次撰文討論區塊鏈的應用問題，扼要來說，區塊鏈是一個去中心化的交易系統，交易雙方可以不通過「中介人」或「管理人」，在毋須雙方有一個「互信」的基礎上，能夠完成交易。

【比特幣真能取代黃金成避險天堂？　專家：市場仍未接受：按此

監管與去中心化　二者不可兼得

如今政府監管當局認為，虛擬貨幣對金融市場產生一種不穩定性因素，甚至讓不法分子利用虛擬貨幣買賣實現犯罪行為，例如洗黑錢等，於是要加以監管。然而，當政府監管這些虛擬貨幣時，同時亦會影響到區塊鏈的交易去中心化能力。筆者稱此為一個「內在悖論」（Intrinsic Paradox），即對虛擬貨幣的監管，會為區塊鏈帶來一個去中心化能力受損的內在矛盾。在監管的層面來說，暫時沒有一個良好的解決方案。

看深一層，當我們允許透過區塊鏈進行可以去中心化的交易或買賣，必須牽涉到虛擬貨幣。不過，政府當局監管虛擬貨幣，同時亦會削弱甚或犧牲到區塊鏈去中心化的應用能力，箇中蘊含了一個帶有「魚與熊掌」二者不可兼得的內在矛盾。

照目前情況看，大家傾向的發展方向，似乎是由一些大家都信任的國際聯盟組織、政府機構，甚至是政府本身發行一些虛擬貨幣，去推動一些電子自動化的交易，例如中國人民銀行試驗發行數碼人民幣。

不過，要留意一點，當推出這個制度時，嚴格來說已不是一個完全去中心化的交易系統，缺少了當初應用區塊鏈技術的「初心」。目前包括監管當局、各持份者以至市場自身，都似乎陷入一個「迷惘」情景，摸不通未來踐行的前路方向，究竟是貨幣的穩定（或說是虛擬貨幣的可信性）重要？抑或區塊鏈去中心化應用能力重要？

港證監擬發牌　排除大眾參與

很顯然，這是一個帶有「二擇其一」意味的悖論，而且若監管過嚴，勢必弱化甚至扼殺了區塊鏈所承載的去中心化價值。大部分政府監管機構的方向，似乎傾向針對和打擊那些全去中心化的區塊鏈。正如上文提到，中國監管當局以嚴厲的條文，對虛擬貨幣的交易平台以至「挖礦」實行監管；香港證監會亦在考慮透過發牌制度，監管虛擬貨幣的交易活動，而發牌的要求相當嚴格，排除一般普羅大眾投資者的參與，只允許那些擁有100萬美元資金以上流動資產的專業投資者參與。

這是否一項良策？筆者迄今也不敢斷論，此舉是否對社會最有利。畢竟區塊鏈去中心化交易的意義，是為了服務所有人，包括普羅大眾，如今變相「剝奪」了普羅大眾在虛擬貨幣交易的權利，是否最符合「公眾福祉」，目前實在很難說。也許從保護小投資者的角度看，此舉可保護盲目或對交易風險無知的小投資者，免成大戶的「點心」，或墮入網上「龐氏騙局」，不過從整體發展角度看，此舉是否在最大程度上，用盡區塊鏈技術帶來的機遇和優勢？是一個值得思考的問題。

【投資比特幣前先回答這5個問題：按此

 

（節錄）

【原文：監管虛擬貨幣 或損區塊鏈應用

撰文 : 許佳龍 科大商學院資訊、商業統計及營運學系講座教授、艾禮文家族商學教授

欄名 : 科技解碼

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