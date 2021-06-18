▲ Leica 撇華為另起爐灶 Leitz Phone 1有何賣點？

中國華為被美國實施科技制裁，不到一年時間已對這家曾經是全球出貨最多手機品牌構成打擊。除了在本月初宣佈推出自家開發的鴻蒙作業系統，以軟件來反擊美國在硬件的制裁外，便看不到有什麼板斧去扭轉乾坤，就連一直說要推出的本年度旗艦之一P50系列也芳蹤杳然。

華為長期合作夥伴另起爐灶

再者，近年在手機拍攝上與華為合作的德國Leica也宣佈另起爐灶，推出自家品牌的影相手機，而且售價不算太離地，相信必會引來一眾Leica迷的追捧。

Leica Leitz Phone 1外表極像華為Mate 40

Leica昨日在日本公佈了由網絡商SoftBank獨家售賣的Leitz Phone 1。

這部以黑銀色為主的5G智能手機，驟眼看是有點像華為去年下半年推出的Mate 40 系列手機，因為都是在機背以圓型的相機作為賣點。更有趣品牌還為這個圓型相機設計了一個磁吸式的鏡頭蓋，讓影相手機更加像傳統相機了。 而手機最矚目的賣點自然是Leica的小紅點標誌吧。

Leitz Phone 1作為Leica首部掛頭牌的相機，但卻沒有和其他手機廠牌以多鏡頭作招來，而是一鏡走天涯。據報手機搭配了1 英寸 20.2 MP 感光元件和 自家的Summicron f/1.9 7P 鏡頭，並以軟件提供Leitz Looks黑白模式。自拍鏡則具備12.6MP。

搭配了Snapdragon 888 處理器和 12GB RAM及256GB內建儲存容量，屏幕為6.6 吋的 IGZO OLED 曲面螢幕，解析度 2,730 x 1,260，更新率 120Hz（支援 1Hz 到 240Hz 自適應）。擁有高達 2,000nit 的峰值亮度和 20,000,000:1 的對比度，並且支援 10-bit 顯示、杜比視界以及高通的 3D Sonic Max 超音波屏下指紋方案。手機也配備5,000mAh 電池和 IP68 防水功能。

單看網上發佈的資訊，手機的外觀的確很吸引，但售價也不便宜，索價高達187,920日圓，折算為13,180港元左右。

Leitz Phone 1夥台灣鴻海旗下聲寶Sharp為合作夥伴

不過，Leica的手機當然不會自家製，而是找來了台灣鴻海集團旗下的聲寶Sharp為夥伴。因此Leitz Phone 1也有一部兄弟機，那便是Sharp Aquos R6。

這部手機同樣搭配了與Leica共同開發的拍照系統，並添置了一個ToF景深鏡頭，其他的配置也和Leica手機相若。

Sharp手機的主要市場在日本，在海外市場的覆蓋不高。這部Leica合作的手機能否推動Sharp手機打入國際手機市場，仍然有待觀察。

榮耀50系列劃進軍海外市場

而另一家與華為同血緣的手機品牌榮耀，也即將推出新產品。榮耀50系列是品牌獨立後的頭炮，新機在中國預購量突破100萬人，相信是舊華為粉絲在無機可買下轉投榮耀吧。

最有趣的是，榮耀也計劃進軍海外市場，更有傳國際版手機將會內置Google的流動應用程式，換言之，榮耀在與母公司切割後，便不用受美國的制裁了。

那麼，美國制裁華為的目的是什麼呢？