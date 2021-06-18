  • 32°C
香港時間 : 2021618日 (週五) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休理財】調查：8成港爸不求子女供養　料需預留460萬元退休

退休規劃 13:55 2021/06/18

分享：

【退休理財】調查：8成港爸不求子女供養　料需預留460萬元退休

父親節將至，不少父親窮一生精力外出打拼，就是為了養妻活兒，不過隨着時代變遷，傳統「養兒防老」或已不合時宜。保誠公布一項有關家庭財務規劃的調查結果，發現8成受訪港爸沒有寄望退休時獲子女供養，傾向預留財富作個人退休之用。調查亦顯示，有6成受訪父親擔心子女將來不夠錢用，超過9成人表示會將財富傳承給下一代，平均約佔個人財富的三分之二。

【冀55歲前退休　求穩定入息為何不建議安老按揭？：按此

9成父親願傳承逾半財富予子女

調查訪問已為人父的香港客戶，顯示高達8成受訪港爸不期望自己退休時獲子女供養，傾向預留財富作個人退休之用。受訪港爸認為平均需要預留約460萬港元作個人退休之用，並估計自己退休後的個人每月平均開支為1.7萬元，不過，61%受訪者似乎未有太大信心完成這目標及擁有舒適的退休生活。

調查亦顯示有6成受訪父親擔心子女將來不夠錢用，超過9成表示會將財富傳承給下一代，平均約佔自己財富的三分之二，當中包括銀行存款（80%）、保險計劃（75%）及物業（73%）等。然而，他們亦擔憂未來的財富會減少，或未能傳承給子女，原因包括因為患病要支付龐大醫療費用、失業／失去收入來源及投資失利等。因此傾向購買保障計劃，如儲蓄、健康、危疾或人壽保障，以保持足夠流動資產，為財富增值。

【兒子冀赴英留學　夫婦應動用100萬元退休儲備支持嗎？：按此

當被問及希望子女滿30歲時獲得甚麼人生成就時，大部分父親表示寄望子女擁有穩定的工作（78%），其次則為擁有自己的終身伴侶（44%）、擁有自己的物業（43%）及財務自由（43%）。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 退休理財

相關文章

近半港人擔心退休後的財務狀況　財策師學會提出4大建議
2021/04/15
近半港人擔心退休後的財務狀況　財策師學會提出4大建議
【理財個案】50歲學校高管不用供樓　為何會儲不到錢安排退休？
2021/04/25
【理財個案】50歲學校高管不用供樓　為何會儲不到錢安排退休？
【退休理財】唔想「退而不休」？　善用年金對冲長壽風險
2021/05/16
【退休理財】唔想「退而不休」？　善用年金對冲長壽風險
【財務自由】28歲賺夠千萬提早退休　全靠呢兩個理財方程式
2021/05/27
【財務自由】28歲賺夠千萬提早退休　全靠呢兩個理財方程式
【財務自由】如何實現財務自由？《富爸爸‧窮爸爸》4大理財智慧
2021/01/28
【財務自由】如何實現財務自由？《富爸爸‧窮爸爸》4大理財智慧

你可能感興趣

近半港人擔心退休後的財務狀況　財策師學會提出4大建議
16:57 2021/04/15
近半港人擔心退休後的財務狀況　財策師學會提出4大建議
【理財個案】50歲學校高管不用供樓　為何會儲不到錢安排退休？
13:00 2021/04/25
【理財個案】50歲學校高管不用供樓　為何會儲不到錢安排退休？
【退休理財】唔想「退而不休」？　善用年金對冲長壽風險
15:00 2021/05/16
【退休理財】唔想「退而不休」？　善用年金對冲長壽風險

最新專欄文章 更多

【退休規劃】兒子冀赴英留學　夫婦應動用100萬元退休儲備支持嗎？
2021/05/22
【退休規劃】兒子冀赴英留學　夫婦應動用100萬元退休儲備支持嗎？
【退休理財】唔想「退而不休」？　善用年金對冲長壽風險
2021/05/16
【退休理財】唔想「退而不休」？　善用年金對冲長壽風險
近半港人擔心退休後的財務狀況　財策師學會提出4大建議
2021/04/15
近半港人擔心退休後的財務狀況　財策師學會提出4大建議
【提早退休】企業高層55歲提早退休　靠6項投資自製長糧
2021/04/02
【提早退休】企業高層55歲提早退休　靠6項投資自製長糧
【退休理財】強積金可扣稅自願供款VS扣稅年金　兩者各有哪些優勢？
2021/02/27
【退休理財】強積金可扣稅自願供款VS扣稅年金　兩者各有哪些優勢？
財務自由 儲蓄 退休 失業 父親節 香港 銀行

下一篇文章

【退休規劃】公營機構高層冀55歲前退休　求穩定入息為何不建議安老按揭？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【訂立遺囑】訂立「平安紙」有何重要性？如何確保遺產有效承傳？
【訂立遺囑】訂立「平安紙」有何重要性？如何確保遺產有效承傳？
【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜　最強一隻逾5成回報（附基金表現）
【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜　最強一隻逾5成回報（附基金表現）
【延期年金】扣稅額達6萬　打工仔適合買延期年金嗎？
【延期年金】扣稅額達6萬　打工仔適合買延期年金嗎？
【提早退休】企業高層55歲提早退休　靠6項投資自製長糧
【提早退休】企業高層55歲提早退休　靠6項投資自製長糧
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？