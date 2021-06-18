▲ 【退休理財】調查：8成港爸不求子女供養 料需預留460萬元退休

父親節將至，不少父親窮一生精力外出打拼，就是為了養妻活兒，不過隨着時代變遷，傳統「養兒防老」或已不合時宜。保誠公布一項有關家庭財務規劃的調查結果，發現8成受訪港爸沒有寄望退休時獲子女供養，傾向預留財富作個人退休之用。調查亦顯示，有6成受訪父親擔心子女將來不夠錢用，超過9成人表示會將財富傳承給下一代，平均約佔個人財富的三分之二。

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9成父親願傳承逾半財富予子女

調查訪問已為人父的香港客戶，顯示高達8成受訪港爸不期望自己退休時獲子女供養，傾向預留財富作個人退休之用。受訪港爸認為平均需要預留約460萬港元作個人退休之用，並估計自己退休後的個人每月平均開支為1.7萬元，不過，61%受訪者似乎未有太大信心完成這目標及擁有舒適的退休生活。

調查亦顯示有6成受訪父親擔心子女將來不夠錢用，超過9成表示會將財富傳承給下一代，平均約佔自己財富的三分之二，當中包括銀行存款（80%）、保險計劃（75%）及物業（73%）等。然而，他們亦擔憂未來的財富會減少，或未能傳承給子女，原因包括因為患病要支付龐大醫療費用、失業／失去收入來源及投資失利等。因此傾向購買保障計劃，如儲蓄、健康、危疾或人壽保障，以保持足夠流動資產，為財富增值。

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當被問及希望子女滿30歲時獲得甚麼人生成就時，大部分父親表示寄望子女擁有穩定的工作（78%），其次則為擁有自己的終身伴侶（44%）、擁有自己的物業（43%）及財務自由（43%）。

責任編輯：李瑩

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