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【消費優惠】價真棧推廣優惠　有多款精選食品

精明消費 10:30 2021/06/21

分享：

價真棧推出精選貨品推廣優惠，美國Delifornia幼滑/粗粒花生醬原價65元，優惠價只係42元；Tropittaya芒果乾原價29元，特價16元。仲有各款意粉、炒麵、拉麵及即食麵都有優惠，快啲去門店睇睇啦！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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