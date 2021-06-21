【消費優惠】價真棧推廣優惠 有多款精選食品 精明消費 10:30 2021/06/21 分享： 價真棧推出精選貨品推廣優惠，美國Delifornia幼滑/粗粒花生醬原價65元，優惠價只係42元；Tropittaya芒果乾原價29元，特價16元。仲有各款意粉、炒麵、拉麵及即食麵都有優惠，快啲去門店睇睇啦！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】惠康至慳至抵價 多款零食$50/4件 今日 【消費優惠】惠康至慳至抵價 多款零食$50/4件 【好去處】暑假限定My Melody野餐派對 親子打卡玩特色遊戲160元起 2021/06/20 【好去處】暑假限定My Melody野餐派對 親子打卡玩特色遊戲160元起 【好去處】逾20幅壁畫登陸西貢 打卡兼逛文青小店 2021/06/19 【好去處】逾20幅壁畫登陸西貢 打卡兼逛文青小店 【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！ 唔同支付工具領取期數不一 2021/06/18 【5000元消費券】電子登記最快8月1日拎第一期！ 唔同支付工具領取期數不一 【消費優惠】3香港登陸天貓香港 精選5G智能手機淨機最多平$1,000 2021/06/18 【消費優惠】3香港登陸天貓香港 精選5G智能手機淨機最多平$1,000 著數優惠 付款優惠 飲食優惠 積分優惠 美國 拉麵