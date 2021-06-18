【iBond 2021】如何透過iBond教孩子投資概念

iBond適合投資，不應用來炒賣，也是教孩子學習理財的良機。

iBond全名為「通脹掛鈎零售政府債券」，是香港政府零售債券計劃的重點債券產品，由金管局發行，每單位債券發行價100港元，每手100個單位，即一手入場費為1萬港元。iBond 2021年期為3年，每6個月支付利息一次，利息與平均按年通脹率掛鈎，並設有最低息率達2厘，本金將於債券到期日清還。

由於iBond其中一項「功能」是抗通脹，故此息率分浮息及定息兩種，浮息是與過去6個月本地通脹率掛鈎，至於定息是政府保證利率，派息時會以較高者為準。

未來一兩年浮息可能有驚喜

回報是否吸引？由於iBond與過去6個月本地通脹率掛鈎，有看法通脹率有機會見底反彈，未來1、2年它的浮息可能有驚喜。

有報道做了一些賺息產品的性價比較，也同時評論不同產品的特性和風險，但提到的產品風險與回報的特質很不同，適合不同風險胃納的人，其實難作比較。

【長輩給過多零用錢 如何處理？按此】

iBond雖好，但有部分人（特別是長者）也不敢買，寧願把所有錢放在銀行，因為他們不明白和害怕蝕掉老本。我同意對不懂投資的人，把錢放在銀行總比胡亂投資好；但問題是銀行利息太少，沒辦法抗衡通貨膨脹造成的影響。

關於通脹的影響，根據政府統計處，1983年的100元，現在的購買力降低了三分之二，只剩下不到33元。換句話說，若然我們現在持有10萬元，甚麼投資也不做，只把錢放在銀行，若然通脹跟過往相若，30年後10萬元的購買力可能只剩下3萬元，希望大家想一想不作投資的利弊。

ibond宜作長綫投資非炒賣

筆者建議大家應該認購，除了特別原因，應該持有到期，因為iBond是一個好的理財產品，也是一個建立良好理財態度的機會。特別是投資初哥的長者及喜歡炒賣的成年人，原因如下：

1. 投資環境非常不明確（ 避免胡亂投資導致損失，分散投資）；

2. 有閒錢放在銀行（適當運用金錢，起碼保本）；

3. 保證最低2%利息，持有3年時間，零風險（好過把錢放在銀行，3年很快過去）。

即使投資（能夠認購到）iBond的金額不多，但卻是穩健的投資方法，是給新手／沒有勇氣的投資者踏出理財的第一步。

ibond是教孩子學習理財的良機

iBond是一個獎勵／鼓勵儲蓄的德政，提供多一個好的理財途徑給所有人，對青年人、長者、家庭及社會有長遠的好處。

【一文睇晒iBond 2021資料，按此】

分享我們教導兒子投資的經驗，孩子9歲開始接觸投資。開始時把1萬元放在銀行儲蓄戶口，1年後給他們看存款簿，得到1元的利息，雖然利息超低，但學習等待及利息的概念。後來用1萬元買iBond，每半年派息，1年後會獲得約400元的利息，最後取回本金，了解買債券是穩妥的投資產品。之後教孩子買黃金、港交所、盈富基金、一隻炒股、澳幣等，讓孩子從不同投資工具中慢慢學習。

透過體驗，讓孩子：

1. 了解不同產品的風險、回報、投資年期等抽象的名詞；

2. 親歷不同股票的變動，例如炒股的大起大落，容易虧損，經歷幾次後，他們會有較深刻的印象；

3. 未來走進社會，自己已建立辨別投資與投機的能力；

4. 投資前考慮風險，明白分配資金（即分散）的重要；

5. 明白等待的重要，頻密炒賣的壞處。

【抗通脹懶人包：通脹升溫投資攻略，按此】

我們不需要太早讓孩子學一些技術分析，背誦市盈率、股東回報的公式，其實作用不大，開始時教正確的理財態度便可以了。

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。