【理財規劃】單身族幸福理財術　創造無憂一人之境

隨着現代婚姻觀念的改變，愈來愈多人選擇遲婚甚至獨身。香港政府統計處資料顯示，於1991年至2019年期間，從未結婚的男性數目上升12.4%，女性則上升49.1%，反映單身族的人數不斷增加。

單身族一般擁有獨立的經濟能力，而且家庭負擔較輕，因此更願意花錢在自己身上，及時行樂。如果希望一直維持這種逍遙自在的生活模式，除要學會管理健康風險外，更需要掌握屬於自己的幸福理財術。

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問：我單身，無牽無掛，又有公司提供的團體醫療保險，是否仍有購買保險的需要？

答：有的。單身族供養家庭的負擔雖然較輕，但為自己妥善安排健康保障是必須的，例如獨居人士患病時，有機會需要更多的支援，除醫療及復康費用外，也可能要請人照料起居飲食。雖然僱主普遍會提供團體醫療保險，但員工不能自主選擇保障額與保障範圍，而且日後離職便會失去保障。

因此，建議即使是單身一族，也要為自己轉移健康引致的財務風險，及早投保醫療和危疾保險。

問：為甚麼要同時投保醫療及危疾保險？

答：醫療保險是實報實銷，保險公司根據保單條款，為受保人入院接受治療時的實際住院費用、手術費用等提供賠償；而危疾保險則於受保人確診承保的危疾時，提供一筆過的現金賠償，讓受保人及時得到適切治療，並可彌補因患病需暫停工作的收入損失。

現今醫學昌明，許多危疾的存活率愈來愈高。以癌症為例，根據香港癌症資料統計中心的數據，男性最常見的大腸癌，58.2%患者能夠存活超過5年，而女性最常見的乳腺癌，5年存活率更高達84%；與此同時，愈早期的癌症存活率愈高。癌症存活率雖然不斷提升，但治療癌症的醫療費用高昂，加上癒後復康療程的費用也不少，兩者動輒以百萬計，所需開支可能遠超預算。

因此，危疾保障讓受保人自行運用現金賠償，以紓緩患病帶來的財政壓力；醫療保障則一般是用來支付入院的實際開支，兩者相輔相成。

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問：不少單身族都專注事業，未必有閒暇鑽研投資，可以怎樣辦？

答：單身族即使工作繁忙，也要妥善理財，以實現人生不同目標，兼安享退休生活。

忙碌的單身族可考慮運用儲蓄保險，讓專業投資團隊代為管理財富，透過靈活的資產配置策略，爭取更高潛在回報及分散投資風險。

配合短期的儲蓄目標，例如買車、繳交學費等，可考慮短期儲蓄保險，其保單年期較短，一般由3至5年不等，提供穩定回報。如要應付中長期儲蓄需要，例如退休，則可考慮中長期分紅儲蓄保險，其保單年期較長，一般會提供保證現金價值，亦會派發非保證的「年終紅利」及「終期紅利」，藉着複息效應，達致財富增值的目標。有些設計較周全的計劃更可讓你將保單的現金價值轉換為年金，那麼退休後便享有穩定的現金流。

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