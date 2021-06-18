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【招聘日】華置招聘日提供600個就業機會　月薪最高達8萬

個人增值 12:50 2021/06/18

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華人置業 （00127） 公布，計劃於6月27日於The ONE L19 Harlan's首辦招聘日，提供約600個全職及兼職的就業機會。

【調查：疫情下三分之一打工仔有轉工　因渴望變革及改善就業條件：按此

職位有來自華人置業集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司，工種包括會計、資訊及科技、物業銷售及市場推廣、銷售及客戶服務、行政、物業管理、物業管理服務、證券、維修服務等多個範疇，適合不同背景、工作經驗、年齡及學歷人士。

除了傳統職位，集團亦計劃開設一些較為特別的職位，負責提供體貼而富趣味的服務，例如「田園護理大使」、「康樂統籌員」、「顧客關懷大使」、「飲食公關」、「資料搜集員」、「神秘顧客」、「環保大使」、「營養及體重管理師」、「攝影師」、「興趣班導師」及「功課輔導班導師」等。

部分職位月薪高達8萬

公司指，月薪最高可達8萬元，並且可享受員工購物折扣優惠。此外，於疫情期間失業或就業不足的求職者，只要符合相關職位的基本要求，將獲集團優先考慮聘用。

求職者除了親臨招聘日申請職位之外，亦可預先透過網上登記表格，提交個人履歷及自薦計劃書。自薦計劃書可以文字、圖像或影片等方式表達，內容最突出的10名求職者，將獲邀在招聘日當日，接受華人置業集團行政總裁陳凱韻即場面試及提供有關事業上的建議。

【信和招聘逾千個職位　求職者對可持續發展職位最感興趣：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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