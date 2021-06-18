儉樸夫妻精打細算　為愛犬700萬換樓　黃耀英李旻芳理財觀天作之合

《東張西望》主持黃耀英和李旻芳在電視台藝員訓練班相識相戀，於2019年結婚成為夫婦。在工作合拍外，夫妻倆的理財觀念亦非常相似，生活節儉，不追求物質，兩人拍拖前已各自建立穩定的儲蓄習慣，結婚前更已合力置業。「在香港上車真的很難，要不是雙方一起付出，也未必如此順利。」

理財觀一拍即合 談情不求物質

黃耀英和李旻芳於2012年讀藝員訓練班認識，黃耀英回想起當時見到旻芳便一見鍾情，更在未相戀之前已認定對方為終生伴侶。李旻芳笑言：「有次他傳了個錄音訊息給我，跟我說想娶我，但其實當時我們尚未開始發展。」

所謂講錢傷感情，不少美滿感情均敗在雙方金錢觀念不同。自認揀擇的黃耀英，一眼看中的伴侶在生活習慣、話題及價值觀上均相當合拍。被喻為「女神」的李旻芳不拜金，反而祟尚簡樸的生活，黃耀英笑言：「我喜歡她的原因之一，就是她沒有把錢看得很重，剛認識她的時候，她還與姊姊共穿服飾，相當節儉。」李旻芳補充指，丈夫比她更為樸實，看到心頭好後，要幾經格價，考慮數星期後才會購買。

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投資美股 計好價位才入市

相比起互相送贈名牌禮物、或到高貴餐廳進餐，二人認為陪伴彼此的時間更為珍貴，相處的回憶無法以金錢衡量。李旻芳憶起黃耀英首次為她慶生，便送她價值只有20元的枕頭，但她沒有絲毫介意，現時談起還為此津津樂道：「我們很實際，從這些生活細節慳錢，積少成多就能增加儲蓄。」

演藝工作收入傾向不穩定，二人在儲蓄以外，也非一味靠慳。80後的黃耀英見證千禧年的科技巨變，因而鍾情投資美股的顛覆式創新科企。「我自己對科技行業有興趣，加上美股有較多的投資機遇，而市場監管嚴格且穩定，投資也較為放心。」由於丈夫在投資方面有較多的研究，李旻芳選擇夫唱婦隨，合資投資，雖然黃耀英笑言會蝕錢，但李旻芳卻不太擔心：「他很懂得計算甚麼價位值得買，也會控制好所投放的資金。」

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婚前已共同置業 鍾情唐樓間隔正方

猶如天作之合的二人，相戀6年後步入禮堂，於2019年結成為夫婦。由於雙方早在拍拖前已有穩定的儲蓄習慣，當時便決定先置業後結婚。夫婦倆同聲表示，難得遇到理財觀念契合的伴侶，才能有幸地購得安樂窩。「在香港上車真的很難，要不是雙方一起付出，也未必如此順利。」

二人上車前看過無數個樓盤，比較過不同單位類型的優劣，由於資金不多，便以價格較為便宜的唐樓入手。黃耀英指：「現時不少私樓也三尖八角，間隔並不實用，我們覺得不值得，相反唐樓間隔正方，樓底也較高，唯一缺點是要走樓梯。」

為照顧病犬 花近700萬元購特色戶

除了夫婦二人，他們小家庭中本來還有2隻金毛尋回犬，分別叫「婆婆」、「公公」。隨着愛犬愈來愈老，這2年間他們經常要揹着牠們上落樓梯，為悉心照顧愛犬他們從不抱怨，但身體也日漸發出警號。李旻芳無奈地說：「起初狗還沒那麼老時，我們很天真地認為能夠應付，但時間愈久，發現我們能力範圍之內，原來處理不到這件事，我們身體會負荷不到，會腰酸背痛，狗也會辛苦。」

不幸地「婆婆」在今年2月離世，年老的「公公」的病情反覆，為了愛犬能夠舒適渡過最後時光，兩夫婦決定以樓換樓方式購置新居，花近700萬元購買西貢特色戶連花園。二人為新居籌備裝修，處處以「公公」為先，考慮到牠行動不便，就選購合適的地墊，而夫婦的睡房也計劃由閣樓移到地上，方便照顧愛犬。可惜在「公公」未入住前，6月初已不敵病魔離世。

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計劃好準備足 不想先使未來錢

李旻芳表示，隨着「公公」病情惡化，裝修計劃也時常改變。雖然照顧愛犬為購置新家主因，但她表示有花園也接近她心目中「Dream House」的方向，夫婦二人也喜歡新家部分裝修的設計，對於將來生兒育女，相信新居也有足夠空間來迎接新生命。不過，由於決定換樓當時擔心會因照顧愛犬而分身不暇，因此延遲生育計劃，待安置愛犬及儲夠資金後，才考慮生兒育女。

而購置新居時，他們也有充足準備，加上換樓賺到些少回報，也不至於要面對沉重的供樓壓力，「我們不想先使未來錢，今次置業計算好有充裕的資金，未至於要過分地節省才能供樓。」

談到未來會否再養狗，二人不約而同地表示，現時先需要時間去平伏心情，但不排除再當主人的可能。黃耀英笑言妻子喜歡動物，夢想擁有牧場或農場般的家園，未來或會計劃轉戰更遠離人煙的村屋，期望有空間養育更多小動物。



記者：李瑩

場地：The Hustle HK