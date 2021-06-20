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【健康增值】夏季危機四伏　濕疹患者唔應該沖熱水涼？

個人增值 13:00 2021/06/20

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在香港，每5人便有一個在不同時期患有濕疹，既普遍又令人困擾，大人小孩同樣聞之色變。對濕疹患者來說，陽光、氣溫也「危機四伏」，註冊中醫陳志勇指，夏天的氣候對濕疹亦有影響，例如陽光、汗水的增加，或者由驟雨一下轉為大晴天，也有機會刺激到濕疹發作。

今年6月，氣溫已經儼如酷暑，烈日當空，陳醫師建議，濕疹患者最好盡可能避免長時間、直接曝曬。「日間撑把傘，擋一擋太陽；下雨的時候也要小心不要被淋濕，萬一真的淋到雨，也要盡快抹乾，不要刺激到患處。」

芒果荔枝要忍口

較之藥物治療，濕疹患者更應多從飲食和生活作息來紓緩病情，戒口成為日常生活的一部分。榴槤、芒果、荔枝等水果都是誘發濕疹的水果。陳醫師苦笑指，病人一般來看診後，都會乖乖喝中藥，但過沒多久卻又發作，來診症時才招認自己沒戒口。

常言道病從口入，卻是知易行難，不過亦有適合濕疹病人的水果，例如西瓜、奇異果、蘋果、莓類等。「不過要注意，不少人喜愛吃冰凍的西瓜，但其實同樣會刺激濕疹發作，最好還是先將西瓜解凍至接近室溫再吃。」

熱水涼等同用力搲

飲食以外，夏天洗澡也有需要特別注意的地方。陳醫師指，不少人在夏天亦會沖熱水澡，原來不少濕疹患者習慣以熱水沖洗患處止痕癢。「其實這樣等同用力去『搲』，非常不好，病人以為這樣比直接去『搲』好，又可以止痕，但其實傷害性是一樣的。」醫師強調，大家在夏天比較能接受沖冷水澡，但其實無論冬天或夏天，都應該以不刺激皮膚、最低溫度的水來洗澡。

 

（節錄）

作者：王嵐

責任編輯：周美好

【原文：濕疹夏日宜忌 中醫：西瓜解凍食 洗澡用涼水

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