【大灣區】大灣區青年就業　互聯網營銷員月薪可達3.5萬

近年人人討論返大灣區工作，港府為鼓勵和支持本地年輕人到大灣區就業，推出「大灣區青年就業計劃」。該計劃下須以不低於月薪1.8萬元，聘請目標畢業生，政府會按企業聘用的每名畢業生，發給企業每人每月1萬港元的津貼，為期最長18個月。勞工處上載相關的專題網站，給一眾參加計劃的僱主及僱員，互相尋找合適的目標。

雖然最低月薪為1.8萬元，但在網站上顯示不少高於最低標準薪酬的職位空缺。例如有科技公司「龍悅網絡」招聘「遊戲互聯網營銷員」，工作地點於深圳，薪酬最高可獲3.5萬元。

拓市場推廣渠道 助營銷管理

其他福利包括年假10天、酌情性花紅、膳食津貼、年度體檢，以及內地稱為「六險一金」的福利保障，即是養老保險、醫療保險、失業保險、補充醫療保險、工傷保險、生育保險，以及住房公積金。

該職位主要負責開發、拓展、維護各市場推廣渠道；運用綫上綫下等方式，實施具體的產品推動計劃；開展需求研究、數據分析，為營銷管理提供決策支持；與公司內部和外部溝通聯繫。該職位需要進行遠程視像面試，入職條件包括：具學士學位，擁有市場營銷相關的專業或經歷，懂得讀寫中、英文，良好粵語，而有良好普通話和英語優先。

責任編輯：劉子瑜、陳玉蓮

【原文︰大灣區互聯網營銷員 月薪最高3.5萬】

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