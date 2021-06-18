【大灣區】廣州倡打造大灣區司法改革創新引領區　健全股東權益

《廣州市中級人民法院關於打造粵港澳大灣區司法改革創新引領區服務保障更具國際競爭力營商環境建設助力廣州高質量發展的意見》本周三（16日）正式發布，首次提出打造「粵港澳大灣區司法改革創新引領區」。

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當中提出，推動完善金融市場法治化治理機制。深化金融審判專業化機制建設，推進金融智審方式改革，依法妥善高效審理各類金融糾紛案件；堅決打擊逃廢金融債務、非法集資、發放高利貸、欺詐發行股票債券、內幕交易、操縱市場等違法犯罪行為，防範和化解資本市場的系統性風險；探索建立人民法院與金融監管機構之間的溝通機制，強化金融監管和金融審判的銜接配合，共建金融糾紛多元化解工作格局；推動建立跨境金融解紛平台，為構建更高水平的金融開放大格局提供司法保障。

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文件亦表示，健全中小股東權益司法保護機制。嚴格落實公司法、證券法優先保護特殊市場主體的立法精神，切實保護中小股東的知情權、利潤分配權等合法權益，增強投資者信心；依法審理證券欺詐責任糾紛案件，發揮證券侵權賠償訴訟的規範、震懾功能，提高資本市場違法違規成本；完善中小投資者訴訟綠色通道，組建專業化團隊，集中高效審理中小投資者案件；繼續推進證券期貨糾紛多元化解機制建設，支持建立非訴訟調解、先行賠付等工作機制，通過實行特別代表人訴訟、示範判決等方式拓寬投資者索賠的司法路徑，有效保護證券市場中小投資者合法權益。

責任編輯：鄭樂怡

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