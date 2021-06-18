5種簡單投資方式讓你的資金翻倍

如果你投資足夠長的時間，你最終可能會獲得兩倍於開始時的資金。實現這一壯舉是令人難以置信的，在不花額外錢的情況下完成它甚至更好！不過，這是可以做到，而且比你想像的要簡單。只是需要多長時間，具體取決於你的帳戶在股票和債券之間的分配方式。

72法則



72法則是一種流行的估算投資翻倍所需時間的方法，使用資產分配模型的平均回報率可以很容易地計算出來。你只需將數字72除以你認為將獲得的回報率。如果你認為你將在投資的整個生命周期內獲得10%的收益，那麼將10萬元變成20萬元大約需要72／10＝7.2年。

保守的投資組合

由100%債券組成的投資組合將被認為是保守的，在1926年至2020年間，這種分配將獲得6.1%的平均回報率。使用72法則，以這個速度將你的投資翻倍需要11.8年。

適度保守的投資組合

如果你在同一時期將30%的股票添加到你的帳戶中，你的平均回報率就會增加到7.7%。根據72法則，你在9.4年內擁有兩倍的錢。

平衡的投資組合

如果你擁有一個平衡的投資組合，你將持有50%的股票和50%的債券，你的平均回報率會增加到8.2%。按照這個回報率，你可以在大約8.8年之後翻一番。

成長型投資組合

對於增長型投資組合，你將擁有大約70%的股票和30%的債券，並且你在這段時間內的回報率為9.4%。按照這個回報率，你的錢需要7.7年才能翻倍。

積極的增長投資組合

如果你擁有所有股票，你的帳戶將被視為激進，平均每年增長10.3%。根據72法則，你的帳戶價值將在7年後翻倍。

資產配置 回報率 時間翻倍 保守 6.1% 11.8年 適度保守 7.1% 9.4年 平衡 8.2% 8.8年 增長 9.4% 7.7年 積極增長 10.3% 7年

風險承受能力

選擇倍增年數最少的回報率可能很誘人，但這樣做可能會使實現目標變得更加困難。這些關於你的資金何時可以翻倍的預測是建基於持續性的，而僅僅錯過幾個最好的股市天可能會使你的回報率大幅下降。例如，如果你從2000年1月2日到12月投資S&P 500。到2020年3月31日，你將獲得7.5%的平均回報率，而你的資金將每9.6年翻一番。但是，如果錯過這20年期間最好的10天，你的回報率將下降至3.35%──按照這種回報率，你的投資將需要21年才能翻倍！因此記着不要隨便改變配置。

風險承受能力也有可能隨着年齡的增長，你的風險偏好會降低。如果是這種情況，你可能會發現你在工作的早期擁有激進的投資組合，在中期擁有增長的投資組合，而在晚年則擁有更多的保守投資組合。你的帳戶翻倍所需的時間使用這些不同資產分配模型的平均值，而不是僅使用一種。

過去的表現並不能保證未來的表現

如果你向美國大型股投資了1萬元，如果你在2000年2月2日開始，你將在接下來的7年中獲得1.59%的平均回報率和1.13萬元的期末帳戶餘額，這主要是因為由於互聯網泡沫破滅。另一方面，如果你在2010年1月開始投資，你就會避過大衰退，最終平均回報率為13.89%，7年後約為28,300美元──是初始投資的兩倍多。

這表明該規則不是一門精確的科學，並且受不同市場周期的突發奇想的影響。這就是為甚麼時間如此重要。你的資金可以保持投資的時間愈長，你看到投資增長兩倍的機會就愈大。將你的資金翻倍似乎不可能或極其困難，但這是一個可以實現的目標。而且到達那裡不需要你承擔令人不舒服的風險或波動，只是讓你的帳戶有足夠的時間來增長。

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