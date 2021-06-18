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【消費優惠】AEON限時優惠　精選均一價產品低至$30/3件

精明消費 10:30 2021/06/18

分享：

即日起至6月23日，AEON推出精選均一價商品，均一價由30元到500元，任選3件！均一價產品由飲品零食、家居收納、夏日服裝，以及小型家電，各類型商品都應有盡有。

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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