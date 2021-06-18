【消費優惠】AEON限時優惠 精選均一價產品低至$30/3件 精明消費 10:30 2021/06/18 分享： 即日起至6月23日，AEON推出精選均一價商品，均一價由30元到500元，任選3件！均一價產品由飲品零食、家居收納、夏日服裝，以及小型家電，各類型商品都應有盡有。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【疫苗抽獎】富豪酒店集團200萬大抽獎 頭獎享酒店1年長期住宿 今日 【疫苗抽獎】富豪酒店集團200萬大抽獎 頭獎享酒店1年長期住宿 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月18日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月18日） 【消費優惠】ZARA網店門市大減價 精選服飾低至5折 今日 【消費優惠】ZARA網店門市大減價 精選服飾低至5折 【疫苗抽獎】星夢郵輪推400萬元大抽獎 頭獎享1年無限任搭雲頂夢號 2021/06/17 【疫苗抽獎】星夢郵輪推400萬元大抽獎 頭獎享1年無限任搭雲頂夢號 【消費優惠】大家樂父親節優惠 網上訂購鮑魚宴9折 長者消費滿$30即減$8 2021/06/17 【消費優惠】大家樂父親節優惠 網上訂購鮑魚宴9折 長者消費滿$30即減$8 著數優惠 產品 商品 家電 飲品 零食