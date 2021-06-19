【健康增值】中醫點睇便秘問題？　食太多蘋果反令便秘更嚴重？！

下一篇文章
【大灣區】大灣區青年就業 互聯網營銷員月薪可達3.5萬
便秘可連帶連串健康問題：口臭、肥胖、食慾不振、皮膚差、痔瘡甚至形成大腸瘜肉、失眠、情緒焦慮等，就讓我們從中醫角度看看會如何解說便秘問題，了解一下可以如何防範！
【食完飯就有便意？經常腹瀉肚痛？ 話你知如何調理「玻璃肚」：按此】
甚麼情況下視為便秘？
註冊中醫師朱國楝指出，便秘定義約每兩至3日都出現大便困難；排洩大便時感辛苦，俗稱有「擼大便」的情況，即是花時間也排不出來；排出來的大便呈乾結，如廁時往往全身冒汗，以上3者皆屬於便秘。
便秘分輕淺，習慣性2、3日如廁一次，屬淺度便秘，有些人1星期才排便一次，而且排出來是粒粒波子形狀的、乾結類，則屬嚴重便秘。
朱醫師說便秘其一原因是腸道缺少水份，在中醫學上屬肺脾氣虛、肝胃不和、氣虛，較嚴重者甚至有陽虛症狀，會出現不同程度便秘，而且便秘者較傾向體內有燥熱居多。
【夏天易患冷氣病 中醫教你預防方法：按此】
如何預防便秘？
原來從外觀也能概略看到你有沒有便秘問題，朱醫師指此類人士面上易有痤瘡、皮膚乾燥、有口氣、聲音洪亮。肝陽上升者、嗜酒及高血壓者面色充紅，此類人士都易有便秘。
由於便秘與整體健康息息相關，想趕走這困擾，日常生活習慣要作出改善，如夏天飲水不足，身體會缺水，腸道與脾胃水份會大大減少引致便秘，預防方面就是適時補充水份，宜飲用暖水。朱醫師教路，如屬嚴重便秘者，可在早上的一杯暖開水中加入六分一茶匙粗鹽，攪拌後慢飲。謹記此水口感應是微鹹，切忌下過多鹽份，否則或弄巧反拙，令便秘加劇。
有甚麼不能吃？
「不建議吃太大量的水果，如番石榴、榴槤吃過量，會增加便秘。習慣性便秘者，吃蘋果也要留意，攝取太多反會加深便秘程度。」朱醫師，暑天時間吃小量木瓜、西瓜和哈密瓜是可以的；清潤湯水如老黃瓜、合掌瓜、菜乾作煲湯材料，對大便燥結者適宜。便秘時常兼有腹脹氣谷，可進行摩腹，做法是右至左順時針打圈輕柔腹部，為時3分鐘，能對便秘有改善作用。
中藥治理便秘，不少人首想到大黃和番瀉葉，朱醫師指這兩種中藥要慎用。「大黃、番瀉葉是大熱治便秘中藥，但未必每個便秘者適用，宜先由中醫師辨證論治。而且大黃、番瀉葉的通力強大，過度使用可能會『過籠』氣虛下陷，影響腸道的修復能力。」反而柏子仁、火麻仁、郁李仁、決明子等較潤通，可減少上火。
【打破誤解 教你精明攝取碳水化合物：按此】
（節錄）
作者、責任編輯：周美好
【原文：有便意卻不能便 中醫：早上一杯暖鹽水紓緩便秘（收費文章）】
＝＝＝＝＝
一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】
欄名 : 知多啲