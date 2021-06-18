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【消費優惠】ZARA網店門市大減價　精選服飾低至5折

精明消費 09:00 2021/06/18

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即日起，ZARA網店門市進行大減價，精選男女裝、童裝低至5折。減價服飾包括多款夏日及秋冬服飾，T恤、連身裙、長短褲、手袋、鞋、配飾等，都有折扣優惠。

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詳細可瀏覽：ZARA網站

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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