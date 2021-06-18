【消費優惠】ZARA網店門市大減價　精選服飾低至5折

即日起，ZARA網店門市進行大減價，精選男女裝、童裝低至5折。減價服飾包括多款夏日及秋冬服飾，T恤、連身裙、長短褲、手袋、鞋、配飾等，都有折扣優惠。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

詳細可瀏覽：ZARA網站

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】