【消費優惠】ZARA網店門市大減價 精選服飾低至5折 精明消費 09:00 2021/06/18 分享： 即日起，ZARA網店門市進行大減價，精選男女裝、童裝低至5折。減價服飾包括多款夏日及秋冬服飾，T恤、連身裙、長短褲、手袋、鞋、配飾等，都有折扣優惠。 ▼點擊圖片放大 +6 +5 詳細可瀏覽：ZARA網站 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【疫苗抽獎】星夢郵輪推400萬元大抽獎 頭獎享1年無限任搭雲頂夢號 2021/06/17 【疫苗抽獎】星夢郵輪推400萬元大抽獎 頭獎享1年無限任搭雲頂夢號 【消費優惠】大家樂父親節優惠 網上訂購鮑魚宴9折 長者消費滿$30即減$8 2021/06/17 【消費優惠】大家樂父親節優惠 網上訂購鮑魚宴9折 長者消費滿$30即減$8 【消費優惠】GODIVA父親節優惠 朱古力雪糕即日起至周日買一送一 2021/06/17 【消費優惠】GODIVA父親節優惠 朱古力雪糕即日起至周日買一送一 【消費優惠】允記NIKE特價鞋款服裝多買多折 3件享額外7折優惠 2021/06/16 【消費優惠】允記NIKE特價鞋款服裝多買多折 3件享額外7折優惠 【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee水果茶第二杯半價 2021/06/16 【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee水果茶第二杯半價 著數優惠 時裝服飾