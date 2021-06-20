▲ 【運動保險】運動保針對意外受傷 保期可短至一天

讀者李先生有恒常運動的習慣，惟擔心運動過度或姿勢不正確會令身體容易受傷，增加勞損風險。故好奇市面上有沒有針對運動所產生潛在風險的保險產品，可為運動人士帶來保障。

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運動帶來的創傷，一般都是由意外導致，以往都是由意外保及住院手術保作為賠償擔當，小受傷通常由針灸及物理治療處理，大創傷便可能需要入院治理。不過，傳統保單的保額一般較小，而且每年設有次數及賠金上限，令受保人難以賠得足。保險公司近年設計了相關專門針對運動所產生潛在風險的保障，便可有效解決以上問題。

設住院現金保障

原來運動意外是受傷事件的3個最普遍主要成因之一，香港有大約20%的受傷事件是在休閒運動期間發生的。新式的運動專門保險涵蓋多種常見的運動，包括水上運動、陸地運動、球類運動、武術、帶氧運動，甚至極限運動等，所提供適當的保障包括一筆過的意外死亡或永久傷殘、心臟驟停或昏迷保障、骨折、韌帶撕裂或肌腱斷裂、關節移位／脫臼、運動性中暑等。而且設有每日住院現金保障，令受保人毋須過於擔心受傷所引致的醫療開支，或短期不能上班所導致的收入損失。除了接受休閒或業餘運動人士投保外，亦接受比賽性質的專業運動員投保，而且保障更覆蓋香港以外地區，令專業選手可以無後顧之憂地專心比賽，取得好成績。

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保期可短至1天

原理跟旅遊保一樣，保期可長可短。如果是恒常運動人士，可考慮購買全年保障，隨時隨地享有保障，平均每日保費少於7港元；即使不是經常運動，都可以按日數購買，短至1日，可謂非常具彈性。而且保額一般設有3個系列，保額愈大保費愈貴，相反亦然，豐儉由人。

最基本的當然是圍繞着醫療需要這重大概念，筆者節錄當中幾個較常見或「易中伏」的條款，例如任何住院目的只是為休息或療養、投保前已存在的傷疾或先天性疾病、任何性質之疾病或病症所引發之損傷、非必要的醫療治療、任何未經醫生建議之住院，都不屬於運動保的賠償範圍。

另外，針對疫情下，保險公司通常會附加多一條額外不保條款，內容大概是「政府發出的強制隔離安排生效或違反自我隔離安排期間，參加體育運動而發生的任何意外」，所以大家在隔離期間就要乖乖守法啊！

【原文：運動專門保險 針對意外受傷（收費文章）】

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