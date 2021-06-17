【外滙分析】瑞銀看好短期人民幣走勢　料9月見6.3兌一美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外滙及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）表示，抑制人民幣走強的政策舉措使得近日來美元兌人民幣跌勢暫止。

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該行認為，最近中國央行上調外滙存款準備金率（凍結約200億美元外滙流動性）提醒投資者不應一味押注人民幣單邊升值預期。畢竟，中國央行可進一步提高存款準備金率以增加美元需求。在此背景下，該行密切關注人民幣在貿易加權基礎上的走勢。政策制定者可能不樂見人民幣名義有效滙率（NEER）急劇走升，這可能引發央行採取進一步措施。

不過，近期中國的政策走向，並不意味美元兌人民幣跌勢終止。鑑於美國的通脹超出預期、其勞動力市場遜於預期，以及美國國際收支可能進一步轉差等因素，認為美元還有低至中個位數的下行空間。假設人民幣與歐元等主要貨幣過去4年的關聯性仍然存在的話，這可能導致得美元兌人民幣在下半年初跌破6.30。

第三季可續做人幣長倉目標6.3

該行認為短期內人民幣相對於美元的實際利差優勢仍相當可觀，此外，預計中國的基礎國際收支順差將保持高點。再加上中國股市相對於美國股市的估值較為便宜，認為美元兌人民幣可能進一步走低。建議在第三季繼續做人民幣兌美元長倉，但鑑於人民幣兌美元已累積不少漲幅，投資者可於滙率低於6.3水平平倉。

【瑞銀預期美元第三季觸底終結弱勢 兌人幣料低見6.3：按此】

責任編輯：鄭樂怡

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