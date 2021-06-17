【現金津貼】輪候公屋現金津貼料7月起發放　合資格住戶最多可獲3900元（附申請資格）

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政府在2020年《施政報告》提出為期3年的現金津貼試行計劃，為輪候公屋超過3年、無領取綜援的基層家庭，派發現金津貼，料可惠及約9萬個住戶，首年度會發放15億元津貼。
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最高津貼金額3,900元
房屋署署長王天予表示，署方將在6月底發出約9萬份通知書及申領表，寄給在7月底或之前已輪候公屋超過3年的住戶。申領信中會預先列印申請編號和姓名，申請人只須填寫簡單資料，提供銀行帳戶存摺面或月結單副本，申報符合資產限額就可完成申請，申請表不可以轉讓，否則會作廢。
署方會以短訊方式向申請人確認收到申領表，完成審核後會寄出申領結果通知書，津貼將按月以銀行轉帳形式發放。署方料初時需要較長時間處理申請，申請者最快於7月底獲得款項。
現金津貼金額水平按家庭成員數目而定，並參考由今年2月1日起生效的綜緩租金津貼最高金額，並把金額減半。單身人士可獲1,300元，合資格6人家庭則可領最高的金額3,900元。
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申請資格：
責任編輯：李瑩
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欄名 : 生活理財