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【現金津貼】輪候公屋現金津貼料7月起發放　合資格住戶最多可獲3900元（附申請資格）

精明消費 17:45 2021/06/17

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【現金津貼】輪候公屋現金津貼料7月起發放　合資格住戶最多可獲3900元

政府在2020年《施政報告》提出為期3年的現金津貼試行計劃，為輪候公屋超過3年、無領取綜援的基層家庭，派發現金津貼，料可惠及約9萬個住戶，首年度會發放15億元津貼。

【5000元消費券懶人包：按此

最高津貼金額3,900元

房屋署署長王天予表示，署方將在6月底發出約9萬份通知書及申領表，寄給在7月底或之前已輪候公屋超過3年的住戶。申領信中會預先列印申請編號和姓名，申請人只須填寫簡單資料，提供銀行帳戶存摺面或月結單副本，申報符合資產限額就可完成申請，申請表不可以轉讓，否則會作廢。

署方會以短訊方式向申請人確認收到申領表，完成審核後會寄出申領結果通知書，津貼將按月以銀行轉帳形式發放。署方料初時需要較長時間處理申請，申請者最快於7月底獲得款項。

現金津貼金額水平按家庭成員數目而定，並參考由今年2月1日起生效的綜緩租金津貼最高金額，並把金額減半。單身人士可獲1,300元，合資格6人家庭則可領最高的金額3,900元。

【新一輪電費補貼6月起推行　分12個月發放　每戶共獲1,000元：按此

申請資格：

  • 符合編配公屋基本資格的一般申請住戶
  • 居於香港但並非居於公營房屋
  • 沒有領取綜援
  • 已輪候公屋超過3年
  • 沒有出於本身的意願要求暫緩其公屋申請
  • 沒有持有有效的「綠表資格證明書」作購買資助出售單位，以代替公屋編配
  • 仍未獲首次公屋編配

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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