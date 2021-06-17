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【職場調查】全球外派僱員生活費用　香港蟬聯榜首　廣州首次躋身前10名

個人增值 18:44 2021/06/17

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【職場調查】全球外派僱員生活費用　香港蟬聯榜首　廣州首次躋身前10名

人力資源顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」結果，香港再次成為全球外派僱員生活費用最高的城市。調查同時發現大部分中國城市的排名有所上升，而廣州更首次與上海一起躋身全球前10名。

【宜居指數2021　10大宜居城市4國鼎立　紐澳佔6席：按此

ECA International每年會進行2次調查，以協助企業計算生活費用津貼。調查會統計全球逾480個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。是次研究亦包括ECA住房調查報告的數據，比較全球超過400個地區之中，外派員工通常租住區域的租金費用。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，雖然本港租金下跌，滙率亦趨疲弱，但香港仍然是全球外派僱員生活費用最高的城市。除香港之外，今次調查中亦有2個中國城市躋身全球前10名。關禮廉指，中國經濟在疫情時期迅速反彈，令人民幣在過去1年走強，因此外派僱員在大部分中國城市的生活成本較往年更為昂貴。

外派僱員生活費用最高全球10個城市

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至於其他城市方面，調查指出由於美元有一段時間持續處於低位，令美國城市的排名出現下降，三藩市跌出全球前10名至第15位，而紐約則下跌2位至全球第4位。

關禮廉解釋，近幾個月美元兌其他主要貨幣的滙率一直低迷，部分原因是受美國政府大規模刺激經濟的計劃所致，令美國城市的排名下跌。而疫情期間在家工作的需求增加，人們不再需要在辦公室工作，亦導致市中心的租金價格下降。

亞洲城市中有5個城市躋身全球前10名，分別是香港、東京、首爾、上海及廣州。

外派僱員生活費用最高的10個亞洲城市

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責任編輯：曹佩鈞

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