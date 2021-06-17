【基金觀點】聯儲局會後放鷹　信安及PIMCO皆指通脹升溫屬暫時

美國聯儲局凌晨宣布議息結果，雖然維持利率不變，但對貨幣政策立場轉向鹰派，除了提高今明兩年的通脹預測外，亦暗示2023年將至少加息兩次。此取態令市場感意外，而信安資金管理（亞洲）及太平洋投資管理（PIMCO）都對此發表看法。

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信安：通脹上升是暫時性

信安高級投資策略師陳曉蓉指，美國聯儲局貨幣政策會議為市場帶來「驚喜」，但暫時仍然傾向相信通脹上升是暫時性。雖然美國CPI連續2個月急升，但從5月的數字來看，推動按月價格向上的其中一個主要原因依然是與經濟重啟相關的部分，例如二手車、汽車租賃及機票等，顯示通脹依然由過度性因素主導。因為限制措施解除帶動的短期消費仍將持續一段時間，加上供應短缺持續，信安的前瞻指標顯示，由現在直至第三季，美國以至環球通脹仍將維持高企，第四季相信將逐步回落。

陳曉蓉指，聯儲局有機會下個月開始展開縮減買債的討論，相信鮑威爾有機會在8月的全球央行銀行家年會（Jackson Hole）上明確表示局方有意收緊政策，並於年底前正式開展計劃。不過，初期縮減規模預期相對較小，2022年期間，局方資產負債表相信仍處於擴張狀態；至於加息，由於當地就業市場相信仍需至少約2年時間回復至疫情前水平，預期聯儲局會傾向在2023年較後期才展開加息，至少年內貨幣政策整體仍將非常寬鬆。

PIMCO：或最快9月宣布縮減買債具體細節

另一家基金公司太平洋投資管理（PIMCO）同樣有類似看法，亦認為最近通脹預期升溫是短暫，通脹持續的風險取決於通脹預期是否維持穩定。而消費者對於最近價格上升的反應有2種：第一，是延後消費，直至未來價格回落；第二，是即使現時價格上升但仍積極購物，因為擔心往後價格會更貴。後者的情況是聯儲局試圖防範的，但從最近的數據可見，前者的情況是更符合現時情況，4月及5月份的零售商品實際購買量均有所下降。

PIMCO仍然相信，聯儲局對縮減買債的首選計劃及時間會在未來會議上更清晰，在經過最近的議息會議後，相信最快或會在9月份的議息會議上宣布。當聯儲局確實縮減每月買債步伐，其很大可能跟隨預先的規劃，漸進地在約2至3個季度內完成。

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責任編輯：鄭樂怡

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