6月Gay Pride驕傲月　還我本色彩虹產品齊列陣

每逢踏入6月正是同志驕傲月（Pride Month）的到來，過往多個國際大都會如紐約和巴黎等，都會舉行如同嘉年華般的同志遊行，但隨著新冠疫情籠罩下，今年全球不得不將這盛事暫且停下，但話雖如此，時裝品牌又豈會放過賺錢的機會？齊齊發力賺錢之餘，背後同時又捐出部分收益支持同志平權。

▲ BOSS特別推出Pride限量系列，包括中性設計的tee、並印上代表同志驕傲的彩虹旗幟及Love for all等標語。（售價未定/圖片由品牌提供）

怎樣才稱得上叫做國際大都會？翻查維基解碼資料顯示，稱得上國際大都會都必須俱備以下條件，包括在財富、社會、經濟、文化和政治層面直接影響全球事務的城市，而且在文明與軟實力方面影響達到全球。

當中這些大都會不約而同在每年6月的Pride Month舉行為爭取LGBTQ的同志遊行（LGBTQ包含女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者），既為城市帶來可觀的收入和利益，同時亦為地球村標榜正確普世的價值觀。

▲ Cap帽設計用上彩色big pony刺繡，再加上Together字樣，喻意無論「攣直」一起同行。（$690/圖片由品牌提供）

▲ 這一件oversized tee，男女合穿。（$1,000/圖片由品牌提供）

▲ Pride系列裏的球鞋，在鞋舌上縫上彩虹條子。（$2,600/圖片由品牌提供）

▲ 這一件彩虹哈哈笑紮染tee是為驕傲月而設計，tee背後印上We Don't Like Hate字樣。（$290 /圖片由品牌提供）

▲ 這一件彩虹哈哈笑紮染tee是為驕傲月而設計，tee背後印上We Don't Like Hate字樣。（$290 /圖片由品牌提供）

至於說到「同志驕傲月」的緣來，事緣於1969年6月28日在紐約發生「石牆事件」，當時的社會仍然保守，在East Village區有一間名為Stone Wall的酒吧是同志聚集的地方，而在當天酒吧遭受到警察檢舉而引發民眾與警察的流血衝突。而以往抱著「各家自掃門前雪」心態過活的同性戀者，因為這事件而團結起來。事隔一年後的6月齊齊上街示威，成為美國歷史上首次的同性戀者遊行，同時亦奠定同志驕傲月的誕生，及後影響遍及全球多個國際大城市。

至於被堪稱為國際大都會的香港，在這方面相比於紐約、巴黎和悉尼甚至台北等，都落後得要緊，單是香港明年奪得首個亞洲「同樂運動會」主辦權而引起的爭論，已看見未來滿途荊棘。

▲ Marimekko的設計師Annika Rimala在1968年為所有人打破了性別與年齡的界限，設計出Tasaraita花紋，Marimekko的平等象徵就此誕生，今年驕傲月會推出圖中的tee。（$1,195/圖片由品牌提供）

▲ 這一件彩虹哈哈笑紮染tee是為驕傲月而設計，tee背後印上We Don't Like Hate字樣。（$290 /圖片由品牌提供）

▲ 支持同志平權，簡單的一對襪子就可以做到。（$250/圖片由品牌提供）

▲ Polo Ralph Lauren的Pride系列產品最多元化，有衫、有帽、有太陽眼鏡、有腰包，還有圖中的保暖水樽。（售價未定 /圖片由品牌提供）

所以，在這個「不明朗」的環境下，大家不妨一起支持為同志月推出產品的時裝品牌，畢竟品牌在賺錢之餘，背後都不約而同捐出部分收入來支持同志平權，例如法國品牌Maison Kitsune將 Pride Collection淨銷售額中的15%捐予The Trevor Project。

HUGO BOSS的Pride限量系列部分收入會支持國際同志聯合會（ILGA World）。

而美國時裝巨頭Polo Ralph Lauren則與Stonewall Community Foundation攜手合作，將部分產品收益捐出，以支援全球多個LGBTQIA+性小眾團體，藉此關懷社會上最弱勢的一群，包括有色人種、跨性別、非常規性別及非二元性別人士等。正所謂積少成多，擁抱大愛，你還等甚麼？

產品查詢：American Eagle Outfitters（2730 6939）、BOSS（2796 9188）、Maison Kitsune（2764 4933）、Marimekko（2701 9288）、Polo Ralph Lauren（3182 0170）