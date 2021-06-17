【港人移民】哈維法律：港人移民需求持續高企　家庭客趨向年輕化

隨着英國、加拿大推出便利港人移民措施，有指本港移民潮再現。有提供投資移民諮詢服務的哈維法律集團（Harvey Law Group）日前發布香港最新投資移民趨勢，指港人近2年移民需求不斷增加，公司香港業務較去年倍增，且家庭客戶有趨向年輕化的跡象。

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調查：港人移民人數只升不跌

調查結果發現，港人近2年移民需求不斷增加，出現3個移民高峰，包括2年前社會事件、新冠肺炎疫情大流行，以及《港區國安法》正式實施。集團表示，香港業務較去年倍增，更是2年前業務的3倍。

哈維法律集團全球管理合夥人Jean-Francois Harvey指，過去2年港人移民需求持續增長，移民人數只升不跌，情況較以往大相徑庭。他透露，移民港人愈趨年輕，2年前公司相關服務的客戶主要為50歲以上的夫婦，且子女年齡多為16歲以上；但過去1年，夫婦年齡在40歲上下、子女年齡10歲以下的年輕家庭成為主要的家庭客戶，當中子女教育是他們考慮移民中較重要的因素。

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Harvey又指出，因應香港過去2年政治形勢，現時港人更積極取得外國公民身份，令「投資入籍計劃」（Citizenship by investment）愈來愈受港人歡迎。集團最受香港客戶歡迎的3大熱門投資移民計劃，依次為加拿大的創業簽證（SUV）、英國BNO簽證、澳洲的188C重大投資者簽證（SIV）。

責任編輯：李瑩

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