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【月供基金】建立投資習慣　銀行月供基金每月供款最低500元

基金新聞 17:25 2021/06/17

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部分基金的入場門檻高至數萬元，要一筆過買入，並非人人能夠負擔。若有意投資基金，不少銀行或券商均有設有月供計劃，採用「成本平均法」降低平均成本價，適合沒時間緊貼基金價格走勢，或資金較少的投資者。如有意月供基金，各銀行的門檻是多少？

【股票基金配息率高達9厘：按此

月供低至500元起

月供基金跟一般月供投資一樣，可以利用「成本平均法」策略，能夠讓投資者在基金價格較低時購入較多基金單位，價格較高時則購入較少基金單位。在長綫投資策略下，助減低短期市場波動的影響，以較低的平均成本價，爭取更高的潛在回報。

不少銀行均有提供月供基金計劃，每月最低供款額大多定為1,000元，以恒生及中銀香港的500元最低。部分銀行更能以信用卡供款，讓投資者可一邊投資，一邊賺取簽帳獎賞。各銀行收取的認購費不同，部分銀行因應基金種類而定，除了認購費外，投資者亦要留意相關的轉換費、終止計劃費用及贖回費等開支。

【房地產派息基金配息率高達7厘：按此

■部分銀行月供基門檻及認購費■

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由於基金種類繁多，包括債券基金、股票基金及等，各回報及風險不同。投資者在選擇基金時，應先了解自己可承受的風險、該基金的風險評級、投資市場及回報等資料，因應投資需要而選擇。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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