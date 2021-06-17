▲ 【醫療保險】保證續保≠一定續保 保險公司有權拒絕？

近月，內地推出新政策，規管短期健康保險產品使用「自動續保」、「承諾續保」等字眼，結果令不少短期健康保險紛紛下架。針對續保，中港兩地不少保險產品，均會用到類近的字眼，讓客戶以為可以得到長期保障。事實上，所謂「自動續保」、「承諾續保」、或者香港醫療保險常表述的「保證續保」，有沒有鮮為人知的魔鬼細節？對於打算長期投保醫療保險的讀者，如何避免突然被拒保？那麼內地的新政策對香港有沒有值得借鏡的地方？今天10Life就跟大家探討一下。

內地短期健康險不可用「自動續保」等

內地的短期健康保險的保障年期一般是在1年或以下。過往，內地部分保險公司取巧以「自動續保」、「承諾續保」作招徠，令人將短期健康保險誤當作長期產品；但是，於續保時，受保人仍可能再被要求出示健康報告，又或者，當產品賠償金額一旦超過預期，保險公司便停售產品，令受保人無法續保。

為免誤導消費者，於今年1月中，中國銀保監會發佈《關於規範短期健康保險業務有關問題的通知》（下稱《通知》），要求內地的保險公司不得在短期健康保險產品條款、宣傳材料中使用「自動續保」、「承諾續保」等表述，甚至加上「不保證續保」條款。而不符合《通知》要求的產品更須於2021年5月1日前停止銷售。另外，保險公司被要求披露短期健康保險的綜合賠付率指標，讓客戶衡量產品會否長期銷售。

港醫保設「保證續保」消費者可安心嗎？

香港的醫療保險一般的保障期為1年，亦常標榜「保證續保」，讓受保人可續保至指定年齡，期間，受保人當然需依時繳交保費，即使曾作出索償亦毋須再核保。

但是，「保證續保」依然未必適用於停售的產品。若保險公司因計錯風險、醫療保險索償超出預期以致虧蝕等原因，仍有權將產品下架，拒絕受保人續保。屆時，若投保人身體狀況有異、或曾經索償，想重新投保亦未必容易，可能被加上不保事項或額外附加保費。此外，「保證續保」亦未必等於保障內容相同，當產品盈利不足時，保險公司依然可於保單周年日之前發出通知，調整、修訂或變更保單的保障內容，令消費者權益受損。

相對於一般醫保，「保證續保至100歲」的自願醫保顯然較有規範。除非保險公司不再獲《保險業條例》授權承保、或終止與政府註冊為自願醫保的產品提供者、或者受保人書面通知不續保，否則，保單皆可自動續保，保險公司於續保時不能任意刪減或調低其自願醫保的保障或保額。與一般醫保比較，自願醫保條款對消費者較有利（見下表）。

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誠然，中港兩地的保險產品不盡相同，但我們密切留意本港監管機構會否對「續保」相關字眼加強規範，尤其是一般的醫療保險（非自願醫保）。雖然現在香港的醫療保險仍可使用「保證續保」等用眼，但消費者仍要留意當中的限制，例如產品停售時的安排。早幾年，不少內地人都投保香港的醫療保險，但也不要忽略兩地法規上的差異。

以上資訊由10Life提供，更新至2021年6月9日，僅供參考，絕非銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：保證續保係美麗誤會？內地醫療保險「自動續保」字眼受規管 香港會否跟隨？，已獲授權轉載。】

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