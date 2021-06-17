【MPF】今年表現最佳強積金回報逾16%　永明宏利成5月資金流入大贏家

駿隆早前公布個別強積金成分基金表現，顯示今年首五個月表現最好的成分基金首三位都是歐洲基金，第一位是「友邦強積金優選計劃 - 歐洲股票基金」，回報累計達16.1%；隨後分別是「宏利環球精選（強積金）計劃 - 宏利 MPF 歐洲股票基金」及「AMTD強積金計劃 - AMTD 景順歐洲基金」，回報分別為14.3%及14%。第四位及第五位則是恒生及滙豐的美國股票基金，累計回報均是12.8%。

■今年首五個月10隻表現最佳強積金成分基金■

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駿隆集團執行董事王玉麟分析指，自今年3月至5月，股票資產連續3個月錄得淨流入共78億元，建議強積金成員除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

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5月強積金市場逾39億資金淨流入



另一家強積金顧問公司積金評級則指出，5月份強積金市場錄39.34億元的資金淨流入，香港及中國股票基金在月內吸引了強積金資金淨流入總額的25.1%；環球股票基金緊隨其後，佔強積金資金淨流入總額的20.2%。永明金融及宏利是5月份強積金資金流入的大贏家，佔資金淨流入總額近82%。



在成分基金層面上，永明彩虹強積金計劃的香港股票基金及大中華股票基金吸引了最多的資金淨流入，合共佔5月資金淨流入總額的19.9%。

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責任編輯：鄭樂怡

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