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【理財個案】31歲月入4萬準備結婚　持130萬現金應否再買樓收租？

博客 13:05 2021/06/17

分享：

【理財個案】31歲月入4萬準備結婚　持130萬現金應否再買樓收租？

不少港人喜歡選擇磚頭作為投資產品，購買自住物業後，亦期望可再置業，透過收租製造被動收入。有讀者現時31歲，與女友快將結婚，預計婚後將會成為家中經濟支柱，發現扣除每月基本及額外開支後，收入所剩無幾。他現時持有130萬元現金，正考慮應否再買樓收租。看看龔成是如何回答。

讀者：

本人31歲，月入約4萬元多，與女友快將結婚，我預計會負擔起作為主要家庭收入來源。預計二人每月開支約3萬元，連按揭及雜項等。

但當偶爾旅行、交稅、購買傢俱電器等額外支出後就會無多餘錢剩。希望可以再審視一下自己的資金分配，以及股票投資部分應如何安排，才有助財富增值？

甚或能否再增加一層物業收租，在計算第2層樓的稅務等成本下是否值得？

月入：約4萬元
預計家庭開支：約3萬元
存款：約130萬元
股票：約25萬元 

物業：估值440萬元（未還貸款220萬元）

【年輕夫婦想生B月儲近3萬　造年息5厘定存還是加注潛力股？：按此

龔成：

以你現時的年齡，其實仍是財富增值的黃金時間，如果你哋這刻未有小朋友，更應把握這段時間，盡力儲多點錢，令財富可以有效滾存。如果每月能儲到5000元至1萬元，我相信對你哋將來資金運用會好好多。

如果你有一些特殊支出，你可以用「另一戶口」的模式進行，例如你每月儲蓄到該戶口某一個數，而這戶口如同一個「特別支出」的戶口，這樣你就可以更有預算。

至於買第2層樓，可以用另一人名，即是夫婦各用一個人名，這樣能有效節省稅項。但要留意按揭，因為以你哋的情況，就算將第一層樓收租加入收入，要做第2層樓的按揭，並不容易。

【買磚頭收租的謎思　36歲月入8萬買樓投資真係好？：按此

這刻最好是集中儲錢，以及好好運用手上的現金。

我哋進行人生財富累積，會運用「先增值，後現金流」方法，年輕人應投資較多增值類資產，而較年長的，則應投資較多保守類項目，因為年輕人的財富系統未成形，同時負擔較少，可承受的風險度較高，所以會着重增值為先。

例如初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到年紀漸長或已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票。

所以，你現時的現金比例過多，應投資平穩增值股+潛力股，如果未有投資知識，暫時不投資潛力股，集中在平穩增值股先。

你可以將其中的60萬元現金，分注投資優質的平穩增長股。如果能承受風險，就加少少安碩恒生科技 （03067）

由於現時大市合理，因此不要用盡資金，要留有現金。至於你現時持有的股票，都是有質素的，可以繼續持有。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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