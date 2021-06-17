【食物安全】法例有保障　食得安心又放心

上月竹篙灣檢疫中心疑爆發集體食物中毒，涉事的膳食供應商其後被發現處理食材的手法不當，更有食物樣本被驗出受細菌污染。事件再次引起了全港市民對食物安全問題的關注。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）指出，任何人售賣任何擬供人食用但卻不宜供人食用之食物，即屬違法。同時，該條例下附屬的《食物業規例》第10條亦清楚訂明：任何人經營食物業進行或協助進行出售食物的程序或工作，都須採取一切合理需要的措施保障食物安全，以免食物受到污染或變壞的危險。因此，若食客在享用食物後出現疑似食物中毒症狀，其生產商或零售商均須負上法律刑責。

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生產商對食物使用者一般負有謹慎責任，即確保其生產之食物在根據有關法例下屬於安全及適合人類食用。假如食客懷疑食物生產商處理食物的過程不衛生而導致食物受污染，他們可考慮控告生產商疏忽。在證明受害人的不適是由食物生產商的疏忽違反責任而造成後，他們便可向生產商索償，一般常見的賠償項目包括食品的價錢、醫療費用、收入損失、所引致的痛苦及喪失生活樂趣的補償。

至於，若食物生產商位於香港境外，則受害人可考慮向食物零售商提出合約索償。根據《貨品售賣條例》第16條訂明，合約載有隱含條件，規定所售賣之食物必須具有可商售品質，以及合理地適宜食用。如若因零售商處理食物的方式不當而導致食物受到污染，就有機會違反了上述的隱含條件，而須賠償消費者的損失。

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在一般的集體食物中毒事件中，受害人通常會先向消費者委員會求助，以合乎成本效益的方式來解決爭議。不過，若然在消費者委員會的協助下仍沒有建設性的進展，則受害人可對有關人士提出法律訴訟。

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