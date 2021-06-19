▲ 【好去處】逾20幅壁畫登陸西貢 打卡兼逛文青小店

香港最大型街頭藝術節HKwalls每年都會舉行壁畫節，滙集本地藝術家在全港各處牆壁上創作塗鴉藝術，組織藝術家們上月快閃西貢，在大街小巷的牆壁創作超過20幅壁畫。除了欣賞壁畫之外，西貢近年亦有不少文青小店進駐，從手工蠟燭到「舊物生活店」，周末遊也相當不錯。

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呈現香港情懷 手作蠟燭BeCandle

在塗鴉牆打卡後，沿着西貢正街拐進內巷，也有不少發現。如這間木門框店充滿日系風味的BeCandle，售賣不同香氣的蠟燭。另有不同的香氛產品，包括擴香石、家居香薰、香水膏等，入內滿是清芬。

店主Xavier於意大利讀書時接觸到蠟燭、香薰等製作，他回港後決定在出身地西貢自立門戶，開設這間BeCandle。除了自家製作外，BeCandle也會跟不同品牌合作推出產品，如曾經與調香師Jodie Chan和設計師Kevin Cheung，推出「Moon Laboratory」系列香薰，混和6款「香港的氣味」（中環、油麻地、大帽山、大浪灣等），呈現貼地的香港精神。

BeCandle Atelier

地址：香港西貢橫街8號

電話：8481 7684

營業時間：11am-7pm

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廢物再生 「拾莊」連結街坊生活

另外，位於西貢海傍街的「拾莊」亦蘊藏不少故事。踏進店內，彷彿走入一個雜貨墟般，每個角落都擺放着古物，有大牛龜電視、菲林相機、70年代的電風扇、陳舊的卡式帶、單車等等。你更會發現從店的入口以至室內，都有不少以廢膠樽修改成的多肉植物盆栽，營造點點綠意。

這工作室的主人KK通過拯救及回收社區中被遺棄的家品原料，然後逐一翻新、重組和升級，再造成美觀與功能並重的現代家具。所以KK平日的愛好就是到垃圾房尋寶，對他來說這裏就是「廢物孤兒院」。「有時街坊見到有些東西，丟了又覺得浪費，就送來這裏。」

拾莊

地址：西貢海傍街10號地下

開放時間：星期二至日10am-7pm、逢星期一休息

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊】

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