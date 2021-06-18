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【消費優惠】已接種疫苗人士可於Neway免費唱K　德國寶搬遷大減價灣仔店全場1折起

精明消費 07:00 2021/06/18

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Neway：已接種疫苗人士可免費唱K

由即日起至6月30日，Neway及CEO分店推出免費唱K優惠，已接種疫苗和使用安心出行的顧客，即可享2小時免費任唱優惠。此優惠適用於任何時段，Lunch時段除外。

訂座電話：2196 2196

2. 德國寶：搬遷大減價　灣仔店全場1折起

由即日起至7月24日，德國寶灣仔店推出「搬新舖．清貨大減價」，全場產品低至1折起。

地點：德國寶灣仔陳列中心（灣仔駱克道369號置家中心2樓）
營業時間：星期一至日及假期（10:00至20:00）

3. NeNe Chicken：網店下單享高達75折優惠

為慶祝NeNe Chicken網店開張，餐廳推出網店優惠。只要在下單時輸入優惠碼【NENEWEBOFFER】，消費滿200元可享全單8折；消費滿300元即可75折優惠，惟不包括指定優惠食品。

網店

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

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著數優惠 Neway 德國寶 唱K

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