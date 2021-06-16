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Glenlivet威士忌顛覆雞尾酒傳統 雞尾酒膠囊酒吧咖啡店均可嘗

博客 22:59 2021/06/16

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Glenlivet威士忌的Cocktail Capsule Collection雖然只有4款口味，但不同的酒吧及咖啡室都有不同的Glenlivet Whisky Flight，變化出更多的風味。

Capsule不是只有咖啡獨有，現在連雞尾酒也可以一口咬破膠囊，便可以嘗到箇中滋味，毋須機器，毋須酒杯，體會雞尾酒文化的新時代之餘，還可以俾Like將這突破性發明帶來香港的Glenlivet威士忌。

其實早於2019年10月，Glenlivet已在倫敦首次限量推出Cocktail Capsule Collection，而香港作為亞洲首個發布這獨特有趣的雞尾酒膠囊的城市，大家可以在10間酒吧及咖啡室，嘗到這不用杯便可喝到的雞尾酒，以及由此而衍生的飲料及小吃。

Glenlivet的Capsule是採用法國西部布列塔尼海洋中的藻類提取物所製成純素、不含麩質的食用膠囊，其口感就如木薯般帶有微甜。Cocktail Capsule Collection共有4款口味，包括Paloma、The Glenlivet Sour、Scottish Coffee及The Last King，當中都注入了The Glenlivet 12年 Excellence。每一間酒吧及咖啡室都有自己獨特的The Glenlivet Whisky Flight（由$128-$328不等），大多數是一口純飲威士忌、The Glenlivet特調雞尾酒，以及一顆Cocktail Capsule。

The Last King為兩年前研發的菠蘿口味雞尾酒，充滿熱帶風味的雞尾酒很適合這炎炎夏日。（圖片︰酒莊提供）

在發布會上，傳媒就有機會一次過嘗到這4款的膠囊，而且還以Blind Tasting形式品試。Paloma是柚子糖漿、橙味苦酒；Glenlivet Sour則是檸檬汁加糖漿；Last King是菠蘿糖漿及檸檬汁；而Scottish Coffee則是咖啡糖漿加蔗糖。最容易分辨的當然是Scottish Coffee，單憑顏色啡色就可以猜中，其餘3款都很類似，但Glenlivet Sour那酸度比較強烈，仍然能很快就分辨出來。其餘兩款都有點甜，最後因為Paloma帶點苦味，僥倖全中。

至於筆者揀選的Glenlivet Whisky Flight，則是Glen Coffee Martini的變奏版，以 Glenlivet 12年Excellence、咖啡酒及自家創的杏仁牛角包糖漿沖調，除了有濃郁的咖啡香味，酒味亦較濃。

這是筆者品試的Glenlivet Whisky Flight－－Glen Coffee Martini（$188），現在中環咖啡店DOUBLESHOT可以嘗到。（圖片︰酒莊提供）

至於不太好酒的，則可到Morokok去品嘗以The Scottish Coffee Capsule製作的一口朱古力四重奏蛋糕，一層層的朱古力忌廉、慕絲、海綿蛋糕、朱古力脆脆，而The Scottish Coffee Capsule則放在蛋糕上，與蛋糕一同吃下，Cocktail Capsule爆發與蛋糕融和，散發濃厚的咖啡、朱古力及焦糖等風味。

Morokok的Glenlivet Whisky Flight（$128），就是一口蛋糕，配上一杯帶有朱古力酒香的冷泡咖啡，以及一杯The Glenlivet 12年Excellence。（圖片︰酒莊提供）

Info
Glenlivet Cocktail Capsule Collection部分品試點
中環Whisky & Words，電話︰9889 8590
旺角Morokok，電話︰2363 1882
中環DOUBLESHOT，電話︰9225 6639

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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