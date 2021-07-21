【銀色債券2021】銀債7月20日起接受認購　認購日期／申請方法／派息回報懶人包（更新至7月21日）

▲ 【銀色債券2021】銀債認購日期／申請方法／派息回報懶人包

財政司司長陳茂波年初公布新一份《財政預算案》時宣布再次發行銀色債券，新一批銀債發行額將不少於240億元，更把合資格年齡由65歲降至60歲。

（更新至7月21日，加入銀債認購反應。）

【銀債最新消息】

▶ 第6批銀債資料

年期：3年

認購時間：7月20日上午9時至7月30日下午2時

最低面額：10,000港元

發行總額：發行總額240億元，可按情況加碼至300億元

保證回報：3.5厘

個人最高配發金額：100萬元（即100手）

公布認購結果：不遲於8月6日公布

上市時間：8月10日

銀債認購資格

持有有效香港身份證

60歲或以上人士（1962年或之前出生）

▶ 銀債派息機制

銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）

定息，即最低息率。

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▶ 銀債認購途徑

配售銀行

證券經紀

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▶ 銀債轉移限制及提前贖回

限制

銀債不設二手市場，持有人不能將銀債轉移至任何其他人士，惟根據相關繼承法轉移至繼承人除外。

提前贖回

若投資者想提前贖回，可透過配售銀行或指定證券經紀售回予政府，而售價將會以面值100%連同累積利息計算。

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