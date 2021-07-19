【銀色債券2021】銀債7月20日起接受認購　認購日期／申請方法／派息回報懶人包（更新至7月19日）

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【收息藍籌股】溫傑同你分析3隻收息藍籌 2隻6%佢唔揀 偏偏首選呢1隻？
財政司司長陳茂波年初公布新一份《財政預算案》時宣布再次發行銀色債券，新一批銀債發行額將不少於240億元，更把合資格年齡由65歲降至60歲。
（更新至7月19日，加入銀債認購優惠。）
【銀債最新消息】
▶ 第6批銀債資料
年期：3年
認購時間：7月20日上午9時至7月30日下午2時
最低面額：10,000港元
發行總額：發行總額240億元，可按情況加碼至300億元
保證回報：3.5厘
個人最高配發金額：100萬元（即100手）
公布認購結果：不遲於8月6日公布
上市時間：8月10日
銀債認購資格
▶ 銀債派息機制
銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：
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▶ 銀債認購途徑
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▶ 銀債轉移限制及提前贖回
限制
銀債不設二手市場，持有人不能將銀債轉移至任何其他人士，惟根據相關繼承法轉移至繼承人除外。
提前贖回
若投資者想提前贖回，可透過配售銀行或指定證券經紀售回予政府，而售價將會以面值100%連同累積利息計算。
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欄名 : 收息之選