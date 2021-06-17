【銀色債券2021】銀債月底公布詳情　認購日期／申請方法／派息回報懶人包

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【人民幣定存】滙豐加入搶存戰 年息10厘 8間銀行7日人幣存息大比拼
財政司司長陳茂波年初公布新一份《財政預算案》時宣布再次發行銀色債券，新一批銀債發行額將不少於240億元，更把合資格年齡由65歲降至60歲。
【銀債最新消息】
綜合以往發行的銀債資料及新一批銀債消息，可參考下列資料，而政府將於6月底公布第6批銀債認購詳情。
▶ 第6批銀債初步資料
發行總額：據2021-22財政預算案，發行總額不少於240億元
合資格年齡：60歲
▶ 過往銀債資料
年期：3年
最低面額：10,000港元
個人最高配發金額：100萬元（即100手）
保證回報：第5批銀債保證回報3.5厘
▶ 銀債派息機制
銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：
【相關文章：第5批銀債首次付息】
▶ 銀債認購資格
▶ 銀債認購途徑
▶ 銀債轉移限制及提前贖回
限制
銀債不設二手市場，持有人不能將銀債轉移至任何其他人士，惟根據相關繼承法轉移至繼承人除外。
提前贖回
若投資者想提前贖回，可透過配售銀行或指定證券經紀售回予政府，而售價將會以面值100%連同累積利息計算。
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欄名 : 收息之選