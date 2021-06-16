【ESG】台山核電廠疑洩漏引關注　核能屬否再生能源？投資界存分歧

美國傳媒報道，有份營運中國廣東台山核電廠的法國企業法馬通（Framatome），去信美國政府警告台山核電廠有可能面臨核洩漏威脅。國家核安全局表示，台山核電廠1號機組運行過程中，反應堆一迴路冷卻劑放射性上升，但仍在允許穩定運行範圍，安全有保障。在碳中和的趨勢下，各方對核能是否屬再生能源存分歧，有基金公司按照環境、社會和管治（ESG）原則，剔除涉及核能的投資，但亦有業界人士認為核能有助減少碳排放。

巴克萊：發展核能有助推動減排

英國巴克萊銀行日前發表報告指，在減排及能源轉型的大趨勢下，投資者或會忽視核能發電在減排的重要性。報告指出，與其他可再生能源一樣，核能不會直接產生碳或溫室氣體排放，但與再生能源不同，核能發電不受天氣條件和季節性的影響。此外，報告指出，每年產生的核廢料也低於預期的退役太陽能電池板、風力渦輪機葉片和鋰離子電池廢料。

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至於安全問題，巴克萊相信核能的技術一直在與時並進，核反應堆不靠電力啟動安全系統，靠物理定律（重力、對流、熱傳遞）在發生事故時保護核反應堆，設計上理應提供比歷史數據更好的安全統計數據。

各方對核能是否符合ESG條件存分歧，報告指出，法國5大投資基金公司中只有1間限制核電投資，而德國5大投資基金公司中只有4間在其ESG排除名單中提到了核電，目前歐盟尚未就核電是否被視為綠色能源做出定論。該行表示，待歐盟作出決定後，市場或認為核能在綠色轉型中的作用更加明確，有助建立更強烈的共識。

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基金公司列明投資核能準則

不過，MSCI ESG準則中，也包括剔除或篩選發展核能的企業。以獲證監會認可的能源基金為例，基金公司也有就是否投資核能設定相應的政策。法巴在基金銷售文件列明「已制定有關敏感行業投資的指引，有關行業包括但不限於核能、燃煤發電及煙草等」；景順亦有基金銷售文件列明「運用篩選剔除其指定水平的收入或營業額乃來自或賺取自諸如（但不限於）除以下發行機構所發行的證券：化石燃料工業、煤或核能相關業務、開採油砂及頁岩油等」；至於貝萊德的ESG政策也列明，「投資顧問擬限制直接投資於參與下列各項的發行人的證券：與核能有關之生產、供應及開採活動等」。

責任編輯：李瑩

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