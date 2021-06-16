▲ 【5000元消費券】邊間最多優惠？ AlipayHK／WeChat Pay HK／八達通優惠一覽

政府預料在7月初接受申請5,000元電子消費券，屆時市民可透過4個電子支付平台領取。雖然現時未有消費券的申請詳情，惟AlipayHK及WeChat Pay HK已經搶先推出消費券優惠！另外，八達通亦設不同自動增值及電子錢包優惠供合資格用戶申請。

八達通暫未公布有消費券相關優惠，不過對於有市民想分清本身的儲值額及消費券額度，八達通公司則曾建議市民可申請多一張八達通以領取消費券。若有意申請新一張八達通卡領取消費券的話，就可以順手攞埋八達通的自動增值及電子錢包優惠。

【4大電子支付工具開戶方法：按此】

■支付平台優惠一覽■

▼ 點擊圖片放大

現時八達通正推出多個自動增值及電子錢包優惠，惟部分優惠需要先到指定頁面登記及符合指定消費要求，詳情可留意八達通網頁。

另外，AlipayHK及WeChat Pay HK現正推出訂閱消費券資訊優惠，訂閱消費券資訊可獲10元至30元不等之獎賞。而WeChat Pay HK亦推出「邀請親友消費券齊齊加碼」活動，用戶成功邀請親友訂閱消費券資訊，並以WeChat Pay HK登記消費券及成功收取消費券後，可獲20元WeChat Pay HK加碼賞，詳情可留意此文章。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】