  • 31°C
香港時間 : 2021616日 (週三) 20:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「中國第一股民」楊懷定辭世　傳奇投資生涯為散戶立好榜樣

個人增值 18:49 2021/06/16

分享：

據內地媒體報道，有「中國第一股民」之稱的楊懷定本周日（13日）去世，享年71歲。他亦被稱為「楊百萬」，有人指此名號的由來是因為其炒股盈利超過100萬元人民幣（下同），亦有人指是因為他每天投資進出資金達到上百萬元，總之他的投資本領令其曾在1998年獲中央電視台譽為「中國改革開放二十年風雲人物」之一。

【印度股神5,000盧比變3,160億身家：按此

靠買賣國庫券差價賺第一桶金

楊懷定祖籍江蘇鎮江，原本在國企上海鐵合金廠擔任倉庫保管員，並喜歡透過看報紙分析金融形勢。在1988年，內地國庫券轉讓由7個城市開始試點轉讓，逐步增加到61個城市，並出現異地差價，令他發現當中可作套利交易的投資機會。

於是他先辭去了工作，再以2萬元本金在合肥、上海兩地反覆買賣國庫券，後來又拓展至合肥、河南等地，透過這些異地價差，他用了1年左右的時間，就賺了100萬元以上，贏得人生的「第一桶金」。

當時在內地要異地提款並不容易，因此他要用箱裝幾十公斤的現金或國庫券往返兩地。基於安全問題，他更從保安公司聘請保安護送自己。

第一位主動諮詢繳稅的散戶

「楊百萬」的守法意識十分強，在他買賣國庫券賺錢時，他是第一個主動到稅務局諮詢買賣國庫券是否需要交稅。根據條例，國庫券是免稅的，因此稅務局的工作人員認為他不用因此交稅，並表揚他主動報稅的行為，為其他中國投資者樹立榜樣。

另外，之所以會被叫做「第一股民」，除了他是第一個主動到稅務部門諮詢交稅政策的人外，亦在證券市場擁有很多「第一」，包括：中國證券市場第一代參與者；第一個從事大宗國庫券異地交易的人；第一個到中國人民銀行諮詢證券的人；第一位被大學聘為教授的個人投資者等。

【好嘢唔怕舊！　重溫股神巴菲特10句投資名言：按此

曾於大熊市「坐艇」損手

在1989年，他留意到保值利率提高，信用社及銀行處於虧損邊緣，因此便賣出所有國庫券，拿著賺到的第一桶金轉戰股票市場。在1990年，上海證券交易所成立，當時人們仍不太相信股市這個新興概念，但他以90元的價格買入面值100元的電真空，現名為雲賽智聯（滬：600602），這是他人生買的第一隻股票是，並以此賺取近10倍盈利。他曾憶述：「在上海證券交易所開業的第一天，我一個人獨攬一半交易量，在當時引起了轟動。」

不過，這位「中國第一股民」都不是長勝將軍，亦有過損手失利之時。在1992年，中國資本市場遇到自開市以來最大熊市，上證指數跌至400多點（現時上證指數約在3,500點水平）時，他誤以為已見底因此試圖撈底，但隨後上證指數再跌至300點左右，因而與眾多股民一樣「坐艇」。

事實上，近年楊懷定仍活躍於證券市場，他多年來曾留下不少炒股技術金句，例如「股市中不比誰賺得多，而要比誰活得更長、更瀟灑」、「不經過熊市的股民不是一個成熟的股民」等等，為廣大散戶留下了不少投資智慧。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【親子理財】確立子女理財觀念　投委會分享3貼士
2021/06/13
【親子理財】確立子女理財觀念　投委會分享3貼士
「迷失混亂致市場瘋狂」　新興市場之父麥樸思：密切注視央行動作
2021/06/10
「迷失混亂致市場瘋狂」　新興市場之父麥樸思：密切注視央行動作
【抗通脹】為何投資如此重要？計吓數通脹如何蠶食儲蓄
2021/06/10
【抗通脹】為何投資如此重要？計吓數通脹如何蠶食儲蓄
兩公婆講錢傷感情點算好？　家庭理財Do & Don't！
2021/06/09
兩公婆講錢傷感情點算好？　家庭理財Do & Don't！
【理財有計】簡簡單單信封儲錢法　慳錢儲錢一take過
2021/06/08
【理財有計】簡簡單單信封儲錢法　慳錢儲錢一take過
股票 上海證券交易所綜合股價指數 見底 撈底 中央電視台 指數 中國人民銀行 上海 人民幣 稅務局

下一篇文章

唔投資都可以提早退休　呢位日本打工仔點做到？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？