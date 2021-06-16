「中國第一股民」楊懷定辭世　傳奇投資生涯為散戶立好榜樣

據內地媒體報道，有「中國第一股民」之稱的楊懷定本周日（13日）去世，享年71歲。他亦被稱為「楊百萬」，有人指此名號的由來是因為其炒股盈利超過100萬元人民幣（下同），亦有人指是因為他每天投資進出資金達到上百萬元，總之他的投資本領令其曾在1998年獲中央電視台譽為「中國改革開放二十年風雲人物」之一。

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靠買賣國庫券差價賺第一桶金



楊懷定祖籍江蘇鎮江，原本在國企上海鐵合金廠擔任倉庫保管員，並喜歡透過看報紙分析金融形勢。在1988年，內地國庫券轉讓由7個城市開始試點轉讓，逐步增加到61個城市，並出現異地差價，令他發現當中可作套利交易的投資機會。



於是他先辭去了工作，再以2萬元本金在合肥、上海兩地反覆買賣國庫券，後來又拓展至合肥、河南等地，透過這些異地價差，他用了1年左右的時間，就賺了100萬元以上，贏得人生的「第一桶金」。

當時在內地要異地提款並不容易，因此他要用箱裝幾十公斤的現金或國庫券往返兩地。基於安全問題，他更從保安公司聘請保安護送自己。

第一位主動諮詢繳稅的散戶



「楊百萬」的守法意識十分強，在他買賣國庫券賺錢時，他是第一個主動到稅務局諮詢買賣國庫券是否需要交稅。根據條例，國庫券是免稅的，因此稅務局的工作人員認為他不用因此交稅，並表揚他主動報稅的行為，為其他中國投資者樹立榜樣。

另外，之所以會被叫做「第一股民」，除了他是第一個主動到稅務部門諮詢交稅政策的人外，亦在證券市場擁有很多「第一」，包括：中國證券市場第一代參與者；第一個從事大宗國庫券異地交易的人；第一個到中國人民銀行諮詢證券的人；第一位被大學聘為教授的個人投資者等。

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曾於大熊市「坐艇」損手



在1989年，他留意到保值利率提高，信用社及銀行處於虧損邊緣，因此便賣出所有國庫券，拿著賺到的第一桶金轉戰股票市場。在1990年，上海證券交易所成立，當時人們仍不太相信股市這個新興概念，但他以90元的價格買入面值100元的電真空，現名為雲賽智聯（滬：600602），這是他人生買的第一隻股票是，並以此賺取近10倍盈利。他曾憶述：「在上海證券交易所開業的第一天，我一個人獨攬一半交易量，在當時引起了轟動。」



不過，這位「中國第一股民」都不是長勝將軍，亦有過損手失利之時。在1992年，中國資本市場遇到自開市以來最大熊市，上證指數跌至400多點（現時上證指數約在3,500點水平）時，他誤以為已見底因此試圖撈底，但隨後上證指數再跌至300點左右，因而與眾多股民一樣「坐艇」。



事實上，近年楊懷定仍活躍於證券市場，他多年來曾留下不少炒股技術金句，例如「股市中不比誰賺得多，而要比誰活得更長、更瀟灑」、「不經過熊市的股民不是一個成熟的股民」等等，為廣大散戶留下了不少投資智慧。

責任編輯：鄭樂怡

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