【抗通脹】買賣實金好麻煩？銀行紙黃金入場門檻低至1500元

隨着疫後復甦，環球經濟面對通脹壓力，在通脹環境下，不少人會藉投資黃金，望能收保值之效。投資黃金的方式有很多，最直接的是到金舖或者銀行買實金，又或是在銀行用黃金存摺記錄自己買了多少黃金（俗稱「紙黃金」）。投資紙黃金的方式不涉及實金買賣，投資者是如何賺取利潤？投資時又有甚麼要注意？

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何謂紙黃金計劃？

黃金存摺帳戶俗稱「紙黃金」，帳戶用作記錄黃金存款，例如現時帳面上持有多少両黃金。投資者透過帳戶進行黃金交易，過程中的買入或賣出都不會有任何實物黃金交收。

投資紙黃金有何好處？

相較於買賣實金，投資紙黃金因為不涉及實金交易，投資者可免卻保存黃金的麻煩，以及運輸及交易時的保安問題，同時可節省多種實金交易的開支，如存倉費及保險費用等。

再者，紙黃金的買賣單位較投資實金小，即使低至不足1両也可交易，適合資金不多或只想小注黃金的投資者。

投資紙黃金有何要注意？

投資紙黃金是透過買賣差價來賺取利潤，雖然涉及存摺帳戶，但與一般銀行存款帳戶不同，紙黃金帳戶本身沒有利息收入。由於交易過程不涉實物交收，投資者沒有實金的擁有權。保障方面，紙黃金亦與一般存款不同，沒有存款保障，一旦相關投資機構倒閉，投資者或會面臨損失。

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投資紙黃金門檻是多少？

銀行所提供的紙黃金買賣各有不同，部分提供紙九九九九金，以每10克為投資單位。投資門檻以恒生最低，提供每0.1安士的紙金粒作為交易單位，按今日銀行賣出黃金價格，入場門檻低至1,446元。

銀行 黃金產品 單位 銀行賣出價（港元） 恒生 紙金粒 0.1安士 1,446 滙豐 紙倫敦金 1錢 1,723 中銀 紙九九九九金 10克 4,640 集友 紙九九九九金 10克 4,642 南洋 紙九九九九金 10克 4,648 東亞 紙金 1両 17,211 *賣出價截至6月16日下午3時45分；資料以銀行公布為準。

責任編輯：李瑩



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