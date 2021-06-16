  • 32°C
香港時間 : 2021616日 (週三) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗通脹】買賣實金好麻煩？銀行紙黃金入場門檻低至1500元

外匯、商品、債券 17:40 2021/06/16

分享：

隨着疫後復甦，環球經濟面對通脹壓力，在通脹環境下，不少人會藉投資黃金，望能收保值之效。投資黃金的方式有很多，最直接的是到金舖或者銀行買實金，又或是在銀行用黃金存摺記錄自己買了多少黃金（俗稱「紙黃金」）。投資紙黃金的方式不涉及實金買賣，投資者是如何賺取利潤？投資時又有甚麼要注意？

【黃金不再是焦點　抗通脹要靠「新時代的石油」：按此

何謂紙黃金計劃？

黃金存摺帳戶俗稱「紙黃金」，帳戶用作記錄黃金存款，例如現時帳面上持有多少両黃金。投資者透過帳戶進行黃金交易，過程中的買入或賣出都不會有任何實物黃金交收。

投資紙黃金有何好處？

相較於買賣實金，投資紙黃金因為不涉及實金交易，投資者可免卻保存黃金的麻煩，以及運輸及交易時的保安問題，同時可節省多種實金交易的開支，如存倉費及保險費用等。

再者，紙黃金的買賣單位較投資實金小，即使低至不足1両也可交易，適合資金不多或只想小注黃金的投資者。

投資紙黃金有何要注意？

投資紙黃金是透過買賣差價來賺取利潤，雖然涉及存摺帳戶，但與一般銀行存款帳戶不同，紙黃金帳戶本身沒有利息收入。由於交易過程不涉實物交收，投資者沒有實金的擁有權。保障方面，紙黃金亦與一般存款不同，沒有存款保障，一旦相關投資機構倒閉，投資者或會面臨損失。

【通脹升溫投資攻略  黃金／收息基金／REITs／收息股 ：按此

投資紙黃金門檻是多少？

銀行所提供的紙黃金買賣各有不同，部分提供紙九九九九金，以每10克為投資單位。投資門檻以恒生最低，提供每0.1安士的紙金粒作為交易單位，按今日銀行賣出黃金價格，入場門檻低至1,446元。

銀行 黃金產品 單位 銀行賣出價（港元）
恒生 紙金粒 0.1安士 1,446
滙豐 紙倫敦金 1錢 1,723
中銀 紙九九九九金        10克 4,640
集友 紙九九九九金 10克      4,642
南洋 紙九九九九金 10克     4,648
東亞 紙金 1両 17,211
*賣出價截至6月16日下午3時45分；資料以銀行公布為準。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】

欄名 : 理財學堂

相關文章

【黃金投資】唔買實體黃金　轉買黃金ETF？　溫傑公開個人投資心水股
2021/02/18
【黃金投資】唔買實體黃金　轉買黃金ETF？　溫傑公開個人投資心水股
投資新手買黃金回報不似預期　黃金難計未來現金流　基金都唔玩？
2021/03/24
投資新手買黃金回報不似預期　黃金難計未來現金流　基金都唔玩？
黃金期貨教學︰報價成關鍵?　結算日?　學好4大因素唔怕輸鑊「金」
2021/05/14
黃金期貨教學︰報價成關鍵?　結算日?　學好4大因素唔怕輸鑊「金」
【抗通脹】黃金功能失效？　要抗通脹　專家有更好建議！
2021/05/21
【抗通脹】黃金功能失效？　要抗通脹　專家有更好建議！

你可能感興趣

【黃金投資】唔買實體黃金　轉買黃金ETF？　溫傑公開個人投資心水股
17:50 2021/02/18
【黃金投資】唔買實體黃金　轉買黃金ETF？　溫傑公開個人投資心水股
投資新手買黃金回報不似預期　黃金難計未來現金流　基金都唔玩？
12:06 2021/03/24
投資新手買黃金回報不似預期　黃金難計未來現金流　基金都唔玩？
黃金期貨教學︰報價成關鍵?　結算日?　學好4大因素唔怕輸鑊「金」
00:00 2021/05/14
黃金期貨教學︰報價成關鍵?　結算日?　學好4大因素唔怕輸鑊「金」

最新專欄文章 更多

【抗通脹】通脹升溫帶動黃金需求　5月全球黃金ETF持倉回升
2021/06/09
【抗通脹】通脹升溫帶動黃金需求　5月全球黃金ETF持倉回升
砌好投資組合都未夠！　記得要定期做比重還原
2021/05/28
砌好投資組合都未夠！　記得要定期做比重還原
【加密貨幣】比特幣真能取代黃金成避險天堂？　專家：市場仍未接受
2021/05/26
【加密貨幣】比特幣真能取代黃金成避險天堂？　專家：市場仍未接受
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
2021/05/20
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【iBond 2021】對冲通脹！通脹掛鈎債券是甚麼？
2021/05/13
【iBond 2021】對冲通脹！通脹掛鈎債券是甚麼？
商品 經濟 金價 黃金 買入 港元 倫敦 通脹 銀行

下一篇文章

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至6月16日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【收息藍籌股】唔揀iBond揀藍籌　最高股息率有7.5厘！
【收息藍籌股】唔揀iBond揀藍籌　最高股息率有7.5厘！
【藍籌股】呢隻藍籌股息近8%　5月除淨高峰　即睇3大除淨投資策略
【藍籌股】呢隻藍籌股息近8%　5月除淨高峰　即睇3大除淨投資策略
【收息基金】每月收息！非債券基金派息高達9厘　低至8,000元入門
【收息基金】每月收息！非債券基金派息高達9厘　低至8,000元入門
【派息基金】定期派息債券基金最高7至8厘息　低至8,800元可入門
【派息基金】定期派息債券基金最高7至8厘息　低至8,800元可入門
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金