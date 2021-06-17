【消費優惠】八月居龍蝦盛宴2人同行1人免費　TIGER沙田店搬遷感謝祭全場貨品低至5折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 八月居：龍蝦盛宴 2人同行1人免費

八月居推出龍蝦盛宴，多款矜貴龍蝦菜式配搭燕窩 、花膠及鵝肝創新佳餚。午盛宴每位598元，晚盛宴每位888元。現時更推出二人同行一人免費優惠，第3位可享6折。

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優惠只適用於堂食散座，另收茶位費、前菜費及以優惠價計算之加一服務費。另外，不可與其他推廣優惠或信用卡優惠、折扣優惠、禮券或現金劵同時使用。

地址：尖沙咀海港城海洋中心4樓401號

電話：2992 0232

2. TIGER：沙田店搬遷感謝祭 全場貨品低至5折

由即日起至6月29日，TIGER推出第一彈沙田店搬遷感謝祭，全場貨品低至5折，另有每日限定驚喜優惠。優惠數量有限，售／送完即止。

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地址：沙田中心商場L3 24A號舖

時間：上午11時至晚上8時

3. 茶星人：藍田店 第2杯飲品半價

為慶祝茶星人藍田店於6月16日開幕，在試業期間只要讚好facebook或Instagram，即可享第2杯半價優惠。

地址：九龍藍田啟田邨啟田商場地下市場L-KT1086號舖

whatsapp落單：9849 1360

撰文：hket小編

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