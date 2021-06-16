【移民台灣】台灣要求港澳申請移居者　須申報曾否宣誓效忠政府

台灣是港人近年移民的熱門地點之一，但台灣政府近日修訂港澳永久居民申請在台居留的申報書，要求申請人申報是否曾在港、澳政府部門任職，並宣誓擁護《基本法》及效忠港澳政府，亦需申報畢業後所有工作經歷。

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須申報曾否宣誓效忠港澳政府

據台灣駐港機構台北經濟文化辦事處的網頁顯示，18歲以上的港澳永久居民申請在台居留的申報書，新增一項「現（曾）於香港或澳門政府部門任職者、宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府。」工作經歷方面，過往只需填寫過去10年工作，修訂後則要求填寫所有曾經任職的工作。

台灣陸委會回應指，依《港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第22條規定，港澳居民申請在台灣地區居留，如有危害國家利益之虞者，其申請案得不予許可。針對港澳居民居留定居申請案，有關部門將依相關法規審理，對個案情況沒有評論。

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據台灣媒體報道，陸委會正協調內政部檢討，修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，未來或會增設「長期居留」把關程序，不會再有住滿1年就能取得定居資格的情況，港澳居民至少需要在台灣居留2至5年，才能獲發身份證，料其他移民如投資、持專業資格等也將收緊。

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