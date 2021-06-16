▲ 【虛擬銀行】未畀錢先回贈？ 分享Mox Credit勁爽用後感

有生態、有優惠，咁先係虛銀初心嘛！

睇返暫時8間VB，Mox可能係喺「股東生態圈」入面顯得最齊心嘅一間喇！

Mox嘅股東除咗有渣打之外，就仲有HKT同Ctrip（攜程），咁Mox Credit喺trip.com同HKT／1O1O／網上行消費都有5%回贈，叫做行出咗最簡單最直接嘅一步啦！

早喺2019年7月，華田喺這篇專欄文章已經寫過Mox（嗰時就梗係連Mox呢個名都未有啦）可以點同各大股東玩Crossover。

望返HKT，旗下就推擁電視（Now、Viu）、地產（盈大地產）、固網（網上行）、流動網絡（1010、CSL）、電子錢包（Tap & Go），係十足十嘅通訊娛樂巨擘；攜程旗下就坐擁一站式旅遊網站trip.com同Ctrip.com，仲有機票搜尋器Skyscanner，大把嘢可以玩啦！

【虛擬銀行和電子錢包有咩分別？ 電子錢包有咩限制？：按此】

所以話玩回贈真係好小嘅一步，Mox亦都好快行出咗第二步，就係同HKT玩System integration，推出「HKT轉賬易」，大家可以喺Mox App上面查到所有同名嘅HKT嘅帳單，再One click轉用Mox Credit做自動轉帳，同時賺5%回贈，都幾好㗎。

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喺繳付HKT帳單方面，一般信用卡都只係得0至0.4%回贈，所以呢個5%就真係無得輸喇，更何況我每個月要交3張單咁多！

咁我希望Mox同各VB喺「股東生態圈」上面，除咗「派回贈」之外，可以做多一啲呢類「真．生態圈」嘅行動啦！始終「派回贈」又哪有客戶忠誠可言的呢，呢類System integration可以為客戶帶嚟最Seamless嘅體驗，呢啲先係我最想見到嘅「真．生態圈」！

雖然Mox Credit唔會為我銀行裏面嘅唯一，但以上3大暢快感的確係好抵讚，足夠令佢成為我銀包裏面嘅其中之一喇。

呢度都希望喺Mox工作嘅Bank worker繼續努力，要做一間真Disruptor bank係一啲都唔容易架！

MOX Credit有咩過人之處？，請按【上一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (127) — Mox Credit 三大暢快用後感！】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。