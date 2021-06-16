▲ 【虛擬銀行】未畀錢先回贈？ 分享Mox Credit勁爽用後感

幾個星期前嘅專欄就介紹咗Mox Credit喺「申請之快速」同埋「使用之流暢」兩個層面做得有咩優秀嘅地方。咁呢個月我都久唔久用有吓呢張卡，發覺用落都好唔錯，亦都畀到一啲其他信用卡畀唔到我嘅3大暢快感：

未畀錢、先回贈，咁先係誠意表現嘛！

有實卡、無號碼，咁先係保安示範嘛！

有生態、有優惠，咁先係虛銀初心嘛！

今日就逐個點同大家分享吓啦。

未畀錢、先回贈，咁先係誠意表現嘛！

我明白嚟到2021年的香港，喺信用卡支付上面已經好難有咩Customer loyalty，自渣打信用卡提供1.5%回贈開始，信用卡回贈已經進入超白熱化時代，所以同大家講HKTaxi、csl、OK、麥當勞等等有5%回贈、foodpanda有10%回贈，大家都可能會輕輕講一句：

嗰張信用卡最少都有4%啦！嗰間銀行網上劃一8%啦！仲有嗰間外賣有11%添呀！

其實我都唔反對，啱用就用嘛，的確HKTaxi我係日日搭嘅（喂，晚晚做到11點先收工喎），foodpanda我亦成日嗌，啱用咪用咯。

不過我都唔係想講呢樣，我係想講佢「未畀錢、先回贈」呢個位真係超級無敵有誠意！咩意思呢？

大家諗返成個交易過程，當大家用Mox Credit畀咗錢之後，因為成件事係On credit的，大家事實係30至56日之後先真正畀錢（還款），但係大家賺嘅1%／5%／10% Cash back卻係即時嘅！

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Mox唔單止即時回贈畀你，仲話埋畀你知每一個交易會回幾多畀你，等你唔使月結嗰陣先睇到個總數，1個月咁多Transactions，其實邊睇到邊個Transaction合資格邊個唔合資格攞額外回贈吖！

好無聊？唔係㗎！如果大家睇返啲大行嘅報告，喺Accenture嘅《Banking in 2021: Top 10 trends to watch》嘅第4點就提到「Radical transparency」呢一點，即係銀行會喺2021年必須要令佢哋嘅產品透明度愈嚟愈高，先可以有效留住客人喇。

我覺得喺信用卡回贈上面，最令人沮喪嘅就係月尾先睇到個總數，𠵱家逐筆交易都話我知會回贈幾多，仲要即時落我戶口，咁仲唔係各銀行嘅學習對象？

有實卡、無號碼，咁先係保安示範嘛！

喺上期專欄都已經介紹過無號碼卡喺保安方面嘅優勢，簡單講就係堵截咗畀人抄低卡號碼同CVV再去網上購物嘅風險，最常見嘅犯罪溫床就係餐廳一類會攞走大家張卡嘅場所喇！

咁Mox Credit喺保安方面仲有其他做得好嘅地方，例如「手機鎖卡」功能就好抵讚，等大家可以一懷疑自己張卡被盜，就可以即刻喺手機鎖卡，唔使打去Call centre又搵電話、又對一輪身份咁麻煩，之後搵返張卡亦可以輕鬆解鎖，係一個既兼顧保安又照顧客戶體驗嘅方法嚟㗎！

除咗「手機鎖卡」之外，「交易限額設定」亦係一個貼心嘅方案，大家可以喺手機隨時設定每日交易上限，就算不幸畀人偷咗張卡，都可以最大限度減低損失喇。

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我自己習慣就係將個每日上限調低一啲，有咩需要大額消費先將佢調高，用完就再調返低，咁做最萬無一失喇！

唔知各大銀行可唔可以都整返「手機鎖卡」同「交易限額設定」落去嗰App度呢？

MOX在生態方面有咩出色之處？，請按【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (127) — Mox Credit 三大暢快用後感！】