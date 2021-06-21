【ET財智Talk】對冲通脹　投資股票應點揀？滙豐劉紹文教你抗通脹選股策略（立即收看）

隨着疫苗面世，全球經濟漸復甦，供應短缺加上強勁需求，重燃全球通脹壓力。高通脹環境下，不少人會透過投資黃金對抗通脹，但黃金是否最佳的抗通脹資產？想投資回報跑贏通脹，投資股票又應如何選擇？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文，為大家分析抗通脹最佳投資策略。

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。