【ET財智Talk】對冲通脹 投資股票應點揀？滙豐劉紹文教你抗通脹選股策略（立即收看） 個人增值 20:00 2021/06/21 分享： 隨着疫苗面世，全球經濟漸復甦，供應短缺加上強勁需求，重燃全球通脹壓力。高通脹環境下，不少人會透過投資黃金對抗通脹，但黃金是否最佳的抗通脹資產？想投資回報跑贏通脹，投資股票又應如何選擇？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文，為大家分析抗通脹最佳投資策略。 《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。 欄名 : ET財智TALK 最新專欄文章 更多 【ET財智Talk】受惠新能源趨勢 銅值得憧憬？（立即收看） 2021/06/12 【ET財智Talk】受惠新能源趨勢 銅值得憧憬？（立即收看） 【ET財智Talk】鐵礦石供需穩定？ 拆解價格急升原因（立即收看） 2021/06/11 【ET財智Talk】鐵礦石供需穩定？ 拆解價格急升原因（立即收看） 【ET財智Talk】石油價格上升 丁Sir：市場過於樂觀（立即收看） 2021/06/10 【ET財智Talk】石油價格上升 丁Sir：市場過於樂觀（立即收看） 【ET財智Talk】商品大牛市持續？丁Sir看淡農產品前景（立即收看） 2021/06/09 【ET財智Talk】商品大牛市持續？丁Sir看淡農產品前景（立即收看） 【ET財智Talk】商品超級周期來到？ 拆解價格急升原因（立即收看） 2021/06/08 【ET財智Talk】商品超級周期來到？ 拆解價格急升原因（立即收看） 經濟 股票 投資策略 服務 滙豐控股（00005） 通脹 金融 亞洲