  • 32°C
香港時間 : 2021616日 (週三) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】歐盟永續金融披露規範　為ESG準則定框架

博客 11:34 2021/06/16

分享：

上次文章內提到MSCI框架下的ESG披露，對投資者極具參考價值。而其實，歐盟對制定ESG基金的標準亦已經出台。

在2021年3月10日，歐盟委員會頒布了「永續金融披露規範」（Sustainable Finance Disclosure Regulation，簡稱SFDR），旨在提供統一標準去披露和審視ESG的落實程度。

為永續基金設3大分類

SFDR的執行力，在云云披露規範中更見顯著，原因是它為永續基金提供3大分類，分別是Article 6、8及9。

當中，最為名符其實的是符合Article 9的基金。此類基金不單止在投資過程及決策程序要具備ESG原素，而且亦要以實現ESG為其投資目標，並且要規範各項投資都不能對環境、社會、治理等目標造成重大損害。

【ESG及環保趨勢加持，邊隻原材料基金值得留意？按此

截至2020年底，打着綠色旗號的永續基金資產規模已高達1.65兆美元，亦不斷錄得破紀錄正流入。這些現象都驅使各地監管機構，正視「漂綠」（Greenwashing）的情況。SFDR的出現，亦為市場納入正軌，提供有利條件。

下次，如果在街頭見到一些「和平團體」介紹甚麼「救救北極熊每月捐款計劃」時，不妨考慮一下，選擇一些符合SFDR Article的基金作定期投資，可能會有更好的投資回報！

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：按此

撰文 : 劉Sir 家庭理財教育學會

欄名 : 理財有Fund

最新專欄文章 更多

博客 - 【ESG】ESG及環保趨勢加持　邊隻原材料基金值得留意？
2021/06/09
【ESG】ESG及環保趨勢加持　邊隻原材料基金值得留意？
博客 - 【抗通脹】黃金不再是焦點　抗通脹要靠「新時代的石油」
2021/06/02
【抗通脹】黃金不再是焦點　抗通脹要靠「新時代的石油」
博客 - 一招搞掂！　如何穩陣地「富貴險中求」
2021/05/26
一招搞掂！　如何穩陣地「富貴險中求」
博客 - 「以貌取人」　又關基金投資事？
2021/05/19
「以貌取人」　又關基金投資事？
博客 - 美股屢創新高　美國投資者最怕甚麼？
2021/05/12
美股屢創新高　美國投資者最怕甚麼？
ESG 基金

上一篇文章

【疫苗優惠】折扣好？抑或回贈好？

下一篇文章

【美股分析】醫療需求長期穩增長　Intuitive Surgical可候低分注吸納
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
博客 - 【MPF】兼職員工要如何供強積金？
【MPF】兼職員工要如何供強積金？
博客 - 兩種物業「甩名」　有咩唔同？
兩種物業「甩名」　有咩唔同？
博客 - 【Neway清盤】卡拉OK業沒落　疫情非主因？
【Neway清盤】卡拉OK業沒落　疫情非主因？
博客 - 以公司轉名方式買賣物業可慳稅？
以公司轉名方式買賣物業可慳稅？
博客 - 你坐UBER 有無犯法？
你坐UBER 有無犯法？