【ESG】歐盟永續金融披露規範　為ESG準則定框架

上次文章內提到MSCI框架下的ESG披露，對投資者極具參考價值。而其實，歐盟對制定ESG基金的標準亦已經出台。

在2021年3月10日，歐盟委員會頒布了「永續金融披露規範」（Sustainable Finance Disclosure Regulation，簡稱SFDR），旨在提供統一標準去披露和審視ESG的落實程度。

為永續基金設3大分類

SFDR的執行力，在云云披露規範中更見顯著，原因是它為永續基金提供3大分類，分別是Article 6、8及9。

當中，最為名符其實的是符合Article 9的基金。此類基金不單止在投資過程及決策程序要具備ESG原素，而且亦要以實現ESG為其投資目標，並且要規範各項投資都不能對環境、社會、治理等目標造成重大損害。

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截至2020年底，打着綠色旗號的永續基金資產規模已高達1.65兆美元，亦不斷錄得破紀錄正流入。這些現象都驅使各地監管機構，正視「漂綠」（Greenwashing）的情況。SFDR的出現，亦為市場納入正軌，提供有利條件。

下次，如果在街頭見到一些「和平團體」介紹甚麼「救救北極熊每月捐款計劃」時，不妨考慮一下，選擇一些符合SFDR Article的基金作定期投資，可能會有更好的投資回報！

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