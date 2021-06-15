【基金觀點】普徠仕對環球下半年經濟感樂觀　股票估值偏高需謹慎

普徠仕早前舉辦網上研討會，並就2021年下半年的經濟前景作出展望，並發表對環球資產配置的觀點。普徠仕亞太區多元資產方案主管Thomas Poullaouec預期，2021年下半年的經濟前景仍然樂觀。

Poullaouec指，相信史無前例的經濟刺激措施及疫苗接種進度勢將可能扭轉在新冠疫情期間被抑壓的消費需求，並推動今年經濟復甦及企業盈利反彈，旅遊及餐飲等服務相關行業將隨着經濟重啟而大幅回升。然而，他預計部分經濟體的按年增長將放緩，因此市場焦點落在今年的經濟動力能否持續到明年。

料聯儲局今明兩年不加息

現時，各國的刺激措施佔GDP百分比水平高企。中國因迅速遏制新冠疫情，故其刺激措施比率較低。展望2021年下半年和2022年，刺激措施將可能繼續對各國經濟發揮支持作用，Poullaouec預期聯儲局不會在今年或明年加息；但加息與否仍將取決於各國從極為寬鬆的政策過渡至取消在疫情期間實施的財政支持措施以及可能實施緊縮政策的步伐。

【市場觀望聯儲局本周議息 美元短期料橫行：按此】

看好日本及新興股票市場

雖然Poullaouec對2021年下半年的經濟前景感到樂觀，但對股票市場則持謹慎態度。他認為股票現時估值大致偏高，某些市場氣氛的指標亦似乎並不可觀。去年，股票回報由價格倍數驅動多於企業盈利，因此Poullaoue強調，將留意今年的企業盈利會否佔回報的更大比例，較看好日本和新興市場，這些市場的價格尚未反映修訂後的盈利預測。

Poullaouec指出，於過去6個月，價值型股票表現優於增長型股票，但按年升幅仍較增長型股票低10%，他相信價值型股票仍有追落後和超越的空間，因此普徠仕將增持價值型板塊股票。

通脹成下半年焦點



另外，Poullaouec提出，通脹將可能成為下半年的市場焦點。基本上通脹屬暫時性，但市場有觀點認為薪酬增長可能較預期快，或會導致央行比預期更快推動貨幣政策正常化。

【通脹另類「好處」？ 學者：油價上升或能加快能源轉型：按此】

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】