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【提早退休】日本打工仔唔鍾意使錢年儲23萬　唔投資佛系儲蓄都可提早退休

個人增值 18:33 2021/06/15

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當每個人都為自己未來退休生活而作出不同類型的投資，日本一位打工仔卻從未有投資，只算靠「減法生活」佛系儲錢。最後竟儲了1億日圓（約700萬港元），並提早退休。到底甚麼是「減法生活」？

這名打工仔叫坂口一真，他並不像香港打工仔般一早計劃退休，而是在約50歲靠「減法生活」，最終他成功儲得1億日圓（約700萬港元），並提早10年退休。當你以為他是打工皇帝月入豐厚，但其實他的年收入只係約為450萬日圓（約31.5萬港元），即每月月薪約26,000元，與香港打工仔相近。

不投資不買保險　不是刻意節省金錢

要儲得700萬的秘訣原來在於將不必要的開支減走，並只買必須品。他並不是一個刻意節省金錢，只是如果買了就會一直「用到爛」，例如他有一對穿了逾30年的鞋，一直穿下去不是因爲節儉，而是因爲非常喜歡。另外，他亦表示自己沒有投資亦沒有買保險。

每月支出約7,000港元

在這種低慾望的生活下，坂口一真每個月的只花費為10萬日圓（約7,000港元），每年儲得330萬日圓（約23萬港元），即是每月儲下約27萬日圓（約1.9萬港元）。就這樣持續儲錢多年，加上退休金不知不覺成功儲到1億日圓。

未來要如何使用這筆退休金，他表示若要強逼自己消費，倒不如把錢捐出去，有人認為花錢才會開心，他卻認為不花錢也開心。現在他已提早退休，享受人生。

 

責任編輯：陳玉蓮

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