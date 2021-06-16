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【消費優惠】上海婆婆336滬式放題網上訂座$238／位　元氣父親節限定外賣壽司冬甩盛8折

精明消費 07:00 2021/06/16

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 上海婆婆336：滬式放題每位最低$238

上海婆婆336尖沙咀iSquare店即日起至6月30日，推出滬式放題，經Openrice訂座成人每位低至238元。放題每晚兩場，120分鐘任點任食點心小菜，以及紙包飲品任飲。另外再送兩款優惠包括每枱送招牌酸菜魚或花膠雲吞雞一客，以及每位送乾燒大蝦球及雀巢帶子。

Openrice網上訂座

成人：268元（Openrice訂座優惠238元）
小童3歲或以下，身高80cm以下：免費
小童3歲或以上，身高130cm以下：188元（Openrice訂座優惠168元）
時段：下午5時30分至晚上7時30分／晚上8時至10時

    點擊圖片放大

2. 元氣：父親節限定外賣壽司冬甩盛

元氣期間限定「父の日壽司冬甩盛」，包括多款人氣刺身，有三文魚、吞拿魚同帆立貝等，現時即可以8折優惠價198元（原價248元）購買。另外，外賣自取滿300元或以上，即可以7折79元（原價113元）加配日本直送比利時慕斯朱古力蛋糕一個。數量有限，售完即止。⠀⠀

優惠詳情

    點擊圖片放大

3. DONKI歐國盃零食專區9折

歐洲國家盃開鑼，DON DON DONKI尖沙咀美麗華店特設零食專區，指定產品有9折優惠。數量有限，售完即止。

優惠詳情

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

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