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【職場求生術】幽默感提升士氣！　如何改善工作氣氛而不失霸氣

個人增值 17:19 2021/06/15

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一間公司如果死氣沉沉，你會發現員工大多士氣低落，可能日日都唔想返工，同事流失率亦相當高。但如果同事間有說有笑，又有幽默感，工作動力也會較高，對於公司高層而言，遇到有幽默感的同事，他們其實會非常樂於交付重任予他們，因為有幽默感的員工能令公司氣氛好，工作效率亦會提升，他們一般較有親和力，不但處事能力高，人緣亦不俗。

工作的終極目的就是把事情做好，如果工作能夠在輕鬆愉快的情況下處理好總比嚴肅處理更開心吧？適當的幽默感能帶給自己及別人歡樂，又能輕鬆面對和處理事情，有時或許更有助提升職場競爭力。

不過在香港工作如何可以展現幽默感又不會被認為太嬉皮笑臉呢？以下教大家兩招展現幽默的方式：

1. 說說笑話

多看看笑話集，在適當的時候可以與同事分享，讓大家在工作時可以輕鬆一點。

2. 紓緩嚴肅氣氛

如果你具有幽默感，又或者是眾人中的開心果，在嚴肅的會議下，長時間下來會令進度放緩，甚至遇到瓶頸，這時候可以說一些大家聽完會回心微笑的話，當然這句話是你們團隊都會明白的話，或者乾脆說：「今天的會實在讓人窒息，不如大家出去呼吸一下再回來，我相信可以更好。」放一個小休，效果可能會較整個團隊在會議室中困獸鬥更好。

3. 展現笑容

若你自問不是個有幽默感的人，當別人說笑話時，作出適當回應和微笑，能展現你的笑容亦可令整體氣氛愉快。

幽默感是需要時候的培養，也需要有合適的場合才用得着，有幽默感的人通常都是腦袋轉得較快。不要誤以為幽默感代表嬉皮笑臉，帶幽默感工作是想在嚴肅的工作環境下增加多一點輕鬆，讓工作氣氛更好，同事關係有所提升，令團隊的凝聚力強化，從而提高生產力。

 

責任編輯：陳玉蓮

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