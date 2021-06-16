【消費優惠】允記NIKE特價鞋款服裝多買多折 3件享額外7折優惠 精明消費 10:30 2021/06/16 分享： 允記推出夏日限時優惠，凡購買NIKE特價鞋款及服裝，即可享2件額外8折、3件更享額外7折優惠！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee水果茶第二杯半價 今日 【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee水果茶第二杯半價 【消委會】Staycation不似預期 3千元訂全海景變大廈罅隙海景 2021/06/15 【消委會】Staycation不似預期 3千元訂全海景變大廈罅隙海景 【消費優惠】Pandora夏日精選優惠 指定貨品5折 2021/06/15 【消費優惠】Pandora夏日精選優惠 指定貨品5折 【消費優惠】OpenRice外賣自取優惠 指定茶飲低至半價 2021/06/15 【消費優惠】OpenRice外賣自取優惠 指定茶飲低至半價 【Staycation】維港凱悅尚萃酒店推西澳主題住宿$1,680起 設景點打卡位送Jurlique禮品包 2021/06/14 【Staycation】維港凱悅尚萃酒店推西澳主題住宿$1,680起 設景點打卡位送Jurlique禮品包 網上購物 著數優惠 K11 購物藝術館 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 Nike