【大灣區】珠三角空氣質素續改善　粵港政府研減排目標

粵港澳上周發布粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡2020年空氣質素報告，報告反映珠江三角洲（珠三角）近年的空氣質素持續改善。

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與2006年相比，2020年錄得的二氧化硫、可吸入顆粒物和二氧化氮的濃度年均值分別下降86%、49%和43%。雖然一氧化碳和細顆粒物兩個監測因子在2014年9月才加入網絡體系，但兩者於2020年的年均值相比2015年也分別下降了16%和31%。另外，2020年的臭氧濃度年均值較2006年高27%，反映區內的光化學污染尚待改善。

為持續改善區域空氣質素，香港特區政府與廣東省政府一直致力減少主要空氣污染源的排放。粵港兩地政府正進行《2020年後區域空氣污染物減排目標和濃度水平研究》，以制訂2025年及2030年的減少空氣污染物排放目標或幅度。此外，粵港澳三地政府將開展為期3年（2021至2024年）的《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》，加強了解大灣區內臭氧前驅物的來源、臭氧的成因，以及區域和跨區域傳輸的特性。

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責任編輯：鄭樂怡

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