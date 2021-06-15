【天貓淘寶】618年中慶次輪銷售期展開　菜鳥物流提供限時免運費

天貓淘寶年中大型促銷活動618年中慶，於6月1至3日已完成首個銷售期，並將於6月16至20日開展第二個銷售期。

港人了解活動玩法推升銷售

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示︰「在天貓淘寶618年中慶的首三日（6月1至3日），明顯看到淘寶香港站的消費者熟知營銷活動玩法，知道何時領取優惠、如何使用等，因此很快就看到整個時段的銷售爆發。」另外，天貓香港在5月初開始試業，與一班新上綫的商家，進行開站營銷推廣。

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多個港人熟悉品牌有優惠

是次活動，天貓香港對商家大力支持，聯動菜鳥物流為天貓香港上的商家及消費者提供限時免運費優惠，消費者只需要把握6月1日至20日於天貓香港下單購物，即可享用優惠，減輕商家的成本之餘，消費者也買得更開心。天貓香港指，希望通過減低成本，鼓勵商家為消費者帶來更大的折扣，讓消費者進一步受惠其中。

另外，天貓香港更舉行品牌日活動，多個港人熟悉的品牌，包括膳魔師Thermos、Fossil、Casablanca、Avene、Microsoft、Sa Sa、滴露和Kimberly-Clark等都有參與，推出多項優惠。

責任編輯：陳玉蓮

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